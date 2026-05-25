La Catedral en época colonial Foto: Archivo

Una misa, un himno en latín y un mensaje político: el Tedeum llegó a Buenos Aires como parte del protocolo colonial, pero en 1810 cambió de sentido para siempre. Lo que hoy parece una postal fija, autoridades cruzando Plaza de Mayo hacia la Catedral, empezó como una decisión urgente del nuevo poder y, de inmediato, como una pulseada de legitimidad.

De dónde viene el “Te Deum”: un himno antiguo para celebrar victorias

“Te Deum” significa “A ti, Dios” y es uno de los primeros himnos cristianos de acción de gracias, usado en celebraciones solemnes. Durante siglos se lo entonó en momentos que buscaban mostrar unidad y orden: coronaciones, triunfos militares, proclamaciones y actos institucionales de alto simbolismo. La tradición popular lo vinculó a San Ambrosio y San Agustín (siglo IV), aunque investigaciones históricas señalan otra autoría probable (Nicetas/“Aniceto” de Remesiana) y ubican su difusión temprana en manuscritos medievales como el Antiphonarium Benchorense (c. 690).

Ese carácter, religioso, pero también público y ceremonial, explica por qué, en América colonial, el Tedeum funcionó como un ritual de reconocimiento mutuo entre autoridades civiles y eclesiásticas: una forma de decir “aquí manda alguien… y se lo bendice”.

Buenos Aires, mayo de 1810: el poder cambia y necesita un gesto inmediato

El 25 de mayo de 1810 se establece la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra, con secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso, y vocales como Belgrano, Castelli, Azcuénaga, Alberti, Larrea y Matheu. Ese gobierno, además, se presentaba formalmente en nombre de Fernando VII, una cobertura política habitual en un escenario donde España estaba convulsionada.

Buenos Aires antes de la gran ola migratoria Foto: Archivo

En ese clima, el Tedeum era más que una misa: era un sello de legitimidad. Y por eso la Junta lo ordena entre sus primeras medidas.

¿Cuándo fue el primer Tedeum patrio? No el 25: fue el 30 de mayo de 1810

Aunque hoy se lo asocia al 25 de mayo, el primer Tedeum patrio se celebró el miércoles 30 de mayo de 1810 en la Catedral de Buenos Aires. Según reconstrucciones históricas, inicialmente se hablaba del 3 de junio, pero el obispo Benito de Lué y Riega logró que se hiciera el 30 para sumar un “doble motivo”: agradecer por la instalación de la Junta y, a la vez, conmemorar el cumpleaños del rey.

Un detalle que hoy sorprende: a ese primer Tedeum asistió el virrey depuesto Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y el sermón estuvo a cargo del sacerdote Diego Estanislao Zavaleta, mencionado en registros sobre el Te Deum argentino y en memorias de la época.

La cocina del conflicto: la Junta, el obispo y la pelea por “quién recibe a quién”

La escena no fue solo litúrgica: fue un manual de protocolo político en tiempo real. En los días previos, la Junta exigió que al llegar a la Catedral fuese recibida por un dignidad y un canónigo (autoridades eclesiásticas), un gesto de reconocimiento institucional. El obispo lo consideró “dificultoso” y respondió con evasivas; la Junta insistió por carta. La tensión se volvió tan visible que, incluso después de la ceremonia, se registró el desplante: al retirarse, las autoridades no tuvieron despedida protocolar, lo que profundizó la disputa entre el nuevo poder civil y el liderazgo eclesiástico local.

Miembros de la Primera Junta Foto: Archivo

El primer Tedeum patrio ya mostraba el tema de fondo. No era solo rezar: era discutir quién representaba el orden en la Buenos Aires que acababa de nacer políticamente.

De ceremonia colonial a ritual republicano: cómo quedó fijado el 25 de mayo

Un año después, las autoridades revolucionarias impulsaron que el Tedeum quedara asociado definitivamente a la fecha patria: el 25 de mayo como aniversario y conmemoración central. Desde entonces, el Tedeum se consolidó como parte del calendario cívico argentino, tradicionalmente en la Catedral Metropolitana, con presencia de máximas autoridades y, con el tiempo, participación de representantes de otros credos en señal institucional.

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