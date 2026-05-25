Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 de Pedro Subercaseaux Foto: Wikipedia

La pintura “Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810”, de Pedro Subercaseaux, no es una foto del pasado: es una puesta en escena pintada a propósito, con héroes elegidos, silencios calculados y un “clima” que todavía hoy nos dicta cómo imaginar la Revolución de Mayo.

1) Primer secreto: el cuadro “documenta” 1810, pero fue pensado en 1910

Cuando miramos esta obra monumental, solemos creer que estamos espiando una escena tal como ocurrió. Sin embargo, el propio enfoque del Museo Histórico Nacional es claro: más que una reconstrucción exacta del hecho, el óleo expresa cómo se leía el Cabildo Abierto desde la cultura del Centenario, cuando el Estado argentino buscaba imágenes épicas para consolidar identidad nacional.

Esa clave cambia todo: el cuadro es parte de las llamadas “pinturas de historia”, encargadas para fijar un relato patriótico (y reproducible) en manuales, materiales educativos e incluso usos públicos posteriores. Y sí: fue un encargo ligado al Museo, en la órbita de su primer director, Adolfo P. Carranza, figura decisiva en esa “fábrica” de imágenes del pasado.

2) El instante elegido: ¿por qué Subercaseaux pinta a Paso “tomando la palabra”?

Subercaseaux no pinta “un resumen” del día: selecciona un momento dramático. Según la ficha/relato más difundido sobre la obra, el instante representado es aquel en el que Juan José Paso interviene y sobresale entre los presentes. Esa elección no es neutral: en el debate real del 22, Paso aparece como voz de urgencia institucional, en tensión con posturas que pedían esperar o consultar al resto del virreinato.

Miembros de la Primera Junta Foto: Archivo

En otras palabras: el pintor arma un “plano secuencia” donde la política se vuelve teatro. Y nosotros, espectadores.

3) El clero agrupado: un detalle que parece unidad, pero habla de fractura

Si hay un rincón del cuadro que funciona como lupa histórica, es el grupo eclesiástico. El MHN subraya que es el único conjunto totalmente agrupado dentro de la escena, aunque esa aparente unidad no refleja una postura homogénea frente a la destitución del virrey.

El museo describe además cómo Subercaseaux representa al obispo Benito Lué y Riega destacado en su asiento, con atributos episcopales, y alrededor distintas órdenes (mercedarios, dominicos, franciscanos), cada una con gestos que transmiten debate interno: miradas cruzadas, comentarios, tensión intelectual. Ese recurso pictórico es brillante: donde el relato escolar suele simplificar, el detalle visual sugiere que hasta dentro de la Iglesia había posiciones diversas, algo que efectivamente aparece en las interpretaciones históricas sobre el Cabildo.

4) Moreno en primer plano: el personaje que “debería” estar aunque no haya sido protagonista ese día

Otro secreto es este: Mariano Moreno aparece adelante, con gesto grave, como si estuviera en el centro del destino. ¿Y por qué eso importa? Porque el cuadro no solo muestra un debate: ordena jerarquías y fabrica una escena donde ciertos nombres quedan grabados en la retina colectiva.

Mariano Moreno en el cuadro de Pedro Subercaseaux Foto: Wikipedia

En clave Centenario, la imagen no busca “neutralidad”: busca iconos. Y esa operación fue típica en la época: las grandes pinturas históricas se multiplicaron alrededor de 1910, cuando el país se consolidaba y necesitaba relatos visuales contundentes.

5) El Cabildo real vs. el Cabildo pintado: perspectiva, fotos y una trampa involuntaria

Hay un dato técnico que explica por qué el cuadro se siente “verosímil” aunque no sea una réplica exacta: Subercaseaux estudió iluminación y perspectiva con fotografías contemporáneas del interior del Cabildo, pero el edificio ya estaba remodelado y no era igual al de época virreinal. O sea: la obra se apoya en una arquitectura que parece colonial, pero está filtrada por el Buenos Aires posterior.

Sumale la escala: el propio registro sobre el encargo menciona dimensiones cercanas a 4 metros de ancho por 3 de alto, pensadas para impactar físicamente al espectador. No es un cuadro para “pasar de largo”: es una escena para ser creída.

6) Datos históricos que el cuadro “condensa”

Para entender la tensión de la sala, conviene recordar el contexto: en mayo de 1810, la legitimidad del virrey Cisneros se discutía por la crisis en España y el vacío de poder asociado a Fernando VII y las juntas. El 22 se realiza el Cabildo Abierto con aprox. 251 concurrentes, tras invitaciones y filtros, y allí se debate la continuidad del virrey. La votación y el día siguiente abren un camino que desemboca en la Primera Junta y en un proceso político mucho más largo que 1810.

Cabildo, 25 de Mayo de 1810, efemérides

Subercaseaux, entonces, pinta la chispa: no el final, sino el momento en que “se decide hablar”.

7) Cómo mirar el cuadro hoy

Si lo tenés enfrente (o lo revisás en reproducción), probá este recorrido:

Buscá al orador : el eje de la acción (Paso, destacado).

Saltá al centro alto : el clero como bloque (y el obispo Lué como figura dominante).

Bajá al primer plano : gestos contenidos, tensión, “política sin aplausos” (Moreno grave).

Leé el cuadro como 1910: más que “lo que pasó”, preguntate “qué necesitaba recordar” el país del Centenario.

La pintura que nos enseñó a imaginar la Historia

Tal vez el secreto mayor sea este: Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 no solo representa un evento; lo fija. Entre luz dirigida, personajes elegidos y detalles que sugieren fracturas internas (como el clero), Subercaseaux fabrica una escena convincente que el tiempo transformó en memoria. Por eso sigue funcionando: porque no se limita a contar historia, la vuelve visible.