El origen de la olla podrida Foto: Redes

Decir “olla podrida” hoy suena a chiste o a advertencia sanitaria. Pero el plato no nació del descuido: nació del tiempo. Tiempo para ablandar legumbres, para fundir grasas, para que el caldo se vuelva espeso y concentrado. Por eso se la ubica dentro de la gran familia de cocidos españoles que ya circulaban en la Edad Media y que, con el paso de los siglos, se convirtieron en símbolo de mesa abundante.

Sobre el origen del nombre hay debate. Una explicación difundida remite a la idea de “olla poderida”, vinculada a quienes podían costear tanta carne y embutidos. Otra lectura histórica propone que lo de “podrida” alude, más literalmente, a cómo la cocción lenta deshace ingredientes hasta dejarlos casi rendidos. En cualquiera de sus interpretaciones, hay un punto en común: no es un guiso humilde cuando aparece en los textos y mesas “de prestigio”.

La olla del Siglo de Oro: cuando comer era también “status”

Antes de que “paella” o “tapas” fueran banderas globales, España exportó otro hit: un guisote de olla grande, barro, fuego lento y mezcla generosa. La olla podrida fue tan famosa en el Siglo de Oro que aparece citada junto a otros emblemas culinarios en notas y reconstrucciones gastronómicas contemporáneas, y se la menciona como “madre” o antecedente de múltiples pucheros y cocidos posteriores.

Olla podrida Foto: Redes

La prueba literaria más irresistible está en Cervantes. En el Centro Virtual Cervantes se recupera la referencia quijotesca a la olla podrida, donde se la nombra como plato reconocible y deseable por su “diversidad de cosas”. Si un plato entra al universo del Quijote, no es un plato cualquiera: es cultura material convertida en relato.

De Castilla al Río de la Plata: cómo aterriza en la cocina colonial

En Hispanoamérica, la lógica del guiso “todo terreno” encontró un hogar perfecto: mercados con carne disponible, legumbres rendidoras y cocinas donde el fuego era centro de la vida diaria. La olla podrida aparece descrita como parte de esa herencia española que, en Argentina, se adaptó a ingredientes locales y a la sociología del comer en la colonia.

Las versiones rioplatenses suelen girar alrededor de porotos/alubias y cortes de cerdo, más embutidos, y exigen una cocción paciente (y planificada desde el día anterior, con remojo). Esa estructura coincide con recetas modernas “de época” publicadas en medios argentinos, que destacan el remojo, la cocción lenta y el servicio por “vueltas” (caldo/legumbre por un lado, carnes por otro).

25 de Mayo de 1810: la olla podrida contra el mito del locro

Acá viene el giro que incomoda al manual escolar: en 1810 no hay consenso documental fuerte de que el locro reinara en Buenos Aires durante la Revolución. De hecho, reconstrucciones periodísticas basadas en especialistas en cultura alimentaria sostienen que, en la ciudad colonial, los sectores altos y españoles “comían a la española” y que el potaje más difundido era la olla podrida, mientras que pastelitos y churros tampoco aparecen como “infaltables” de aquellas jornadas.

Cómo estuvo el clima el 25 de mayo de 1810 Foto: Archivo

En esa Buenos Aires todavía pequeña, de calles de tierra y fogones activos, el guiso largo tenía sentido práctico: rendía, calentaba y permitía cocinar con lo disponible, especialmente carnes y vegetales de estación. Y en clave social, también funcionaba como marcador: abundancia de carnes y embutidos para quien podía pagarlo, y comidas más austeras para el resto.

Incluso notas de recetas históricas argentinas vinculan explícitamente la olla podrida con los “hombres y mujeres” de Mayo, insistiendo en su presencia como guiso colonial asociado a mesas más opulentas y menús extensos. Y otras reconstrucciones remarcan la idea central: mientras en el Cabildo se discutía el destino político, en las casas seguían burbujeando ollas con carnes y porotos.

Por qué esta historia importa hoy y por qué vuelve cada otoño

La olla podrida está regresando por dos razones muy actuales:

Cocina lenta: el mundo redescubre el sabor que se construye con horas. Historia comestible: cada 25 de Mayo, la Argentina busca “platos patrios”, y el debate sobre qué se comía realmente abre una puerta fascinante a la vida cotidiana de 1810.

En otras palabras: la olla podrida no es solo receta. Es archivo. Es clima. Es clase social. Y también es una pista para leer la Revolución desde un ángulo íntimo: qué había en las cucharas mientras se gestaba un cambio de época.