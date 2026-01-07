La playa de la Costa Atlántica más cerca de CABA: tiene termas marinas y uno de los faros más altos de Argentina

San Clemente del Tuyu, la playa más cerca de CABA. Foto: Instagram @sanclementedeltuyu

Con los días de calor, sobran las ganas de hacer una escapada a la playa para refrescarse, y nada mejor que encontrar un destino cercano. A solo 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra una ciudad balnearia que es la puerta de entrada a la Costa Atlántica y el destino elegido por quienes buscan playas amplias, dunas y un entorno tranquilo para descansar en familia.

¿Cuál es la playa más cerca de CABA?

San Clemente del Tuyú, en el Partido de la Costa, suele encabezar la lista cuando se habla de la playa más cercana a la Ciudad de Buenos Aires. Su distancia equivale a poco más de tres horas de viaje en auto, y se presenta como una opción ideal para una escapada rápida.

San Clemente del Tuyu. Foto NA.

El destino se caracteriza por su perfil tranquilo y familiar, lejos del movimiento de otros balnearios. Sus playas amplias invitan a disfrutar del mar con mayor comodidad, incluso durante los meses de temporada alta. Es un lugar pensado para descansar, caminar junto al agua o pasar el día al sol sin el ruido típico de los puntos más concurridos de la costa.

Faro San Antonio en San Clemente

Inaugurado en 1892, este faro de 58 metros se levanta en San Clemente del Tuyú y cuenta con 298 escalones que llevan a una vista privilegiada de la Bahía de Samborombón. La visita puede combinarse con un día de descanso en Termas Marinas, un complejo de aguas termales con propiedades terapéuticas.

Este gigante de acero es otro de los más altos de Argentina y tiene la particularidad de contar con un elevador panorámico que abrevia la distancia hasta la cima al evitar el ascenso por sus 298 escalones internos.

Faro San Antonio en San Clemente. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Termas Marinas Park: una pausa de relax

Para quienes quieren sumar una experiencia distinta al clásico plan de playa, Termas Marinas Park aparece como una excelente alternativa. El predio ofrece siete piscinas con diferentes niveles de profundidad y aguas termales que varían entre los 30 °C y los 40 °C, ideales para relajarse en cualquier momento del día.

Además de las piletas, el complejo propone actividades como aquarelax, recorridos guiados y circuitos aeróbicos, junto con opciones recreativas como cuatriciclos a pedal y servicios de spa. En cuanto a los valores, la entrada cuesta $28.720 para mayores de 11 años y $23.120 para chicos de entre 3 y 10. Los menores de dos años ingresan sin cargo.

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

El muelle de pesca: un clásico imperdible

El muelle de San Clemente del Tuyú es una de las postales más reconocibles del destino y un punto de referencia tanto para locales como para visitantes. Con sus 250 metros que se adentran en el mar, se convierte en un espacio ideal para quienes disfrutan de la pesca o simplemente quieren dar un paseo distinto.

Cuenta con iluminación, sectores cubiertos, sanitarios, un restaurante y servicio de alquiler de cañas, lo que permite pasar varias horas con comodidad. Desde allí, además, se obtienen vistas panorámicas del océano y de la costa, perfectas para sacar fotos o relajarse observando el movimiento del mar.

San Clemente del Tuyu, la playa más cerca de CABA. Foto: Instagram @sanclementedeltuyu

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires y lejos del ruido, este destino de la Costa Atlántica combina mar, termas y tranquilidad en una misma propuesta. Una opción ideal para quienes buscan descansar de verdad, disfrutar del agua todo el año y volver renovados sin tener que viajar largas distancias.