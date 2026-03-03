El Bar Plaza Dorrego ha sido considerado en la categoría de Bar Notable Foto: Foto generada con IA

El Plaza Dorrego Bar, una de las esquinas más emblemáticas de Buenos Aires, vuelve a levantar sus persianas y con ello reactiva más de un siglo de historia, identidad barrial y memoria colectiva. Ubicado en Defensa y Humberto Primo, pleno San Telmo, este mítico café no solo es uno de los bares notables más antiguos de la Ciudad, sino también un testigo privilegiado de las transformaciones sociales y culturales que moldearon la identidad porteña. Tras cinco años de cierre y una obra de restauración que demandó dos años, el local —nacido en 1880— se prepara para recibir nuevamente a vecinos, turistas y amantes de la historia viva.

La reapertura, prevista para este 6 de marzo, será celebrada con un concierto al aire libre de la Orquesta Juvenil de San Telmo, en homenaje a un espacio que durante décadas fue punto de encuentro, refugio y escenario de infinitas historias compartidas entre cafés, charlas y poesía cotidiana.

Fue construido en el año 1880, aproximadamente, en dos plantas, con aire italianizante Foto: Archivo

Una esquina que sobrevivió al paso del tiempo

Corría 1880 cuando San Telmo, primer arrabal de Buenos Aires, comenzaba a reconstruirse después de la devastadora peste amarilla de 1871. En ese contexto, la esquina de Plaza Dorrego se consolidó como un punto neurálgico del barrio: mercado, posta de encuentro, espacio de tradición, tango y bohemia. Hoy, más de 140 años después, esa esencia permanece.

El valor patrimonial del bar no se limita a su antigüedad. Su mobiliario —la boiserie, las mesas y sillas originales, los cajones de cereales y legumbres por peso, y el histórico piso de damero— fue cuidadosamente restaurado pieza por pieza. La icónica barra, grabada y firmada por generaciones de clientes, se desarmó por completo para recuperar cada madero sin reemplazar su espíritu. “Restaurar un lugar lleva más tiempo que hacerlo desde cero; es un trabajo artesanal”, explicó Pablo Durán, socio responsable de la reapertura.

Está situado en el corazón del Barrio de San Telmo, primer arrabal de Buenos Aires Foto: Clarin

Un rincón esencial para la historia cultural argentina

Plaza Dorrego Bar no es solo una postal turística: es un lugar donde la historia argentina dejó huella. Durante décadas, escritores, artistas, periodistas y vecinos se cruzaron en sus mesas. En este café se respiraron discusiones políticas, debates literarios y silencios compartidos que también forman parte de la identidad porteña.

El bar fue declarado Bar Notable en 2004 y es reconocido como espacio de interés cultural. Su rol en la vida barrial es fundamental: un café notable no es únicamente un sitio antiguo, sino un guardían del patrimonio, un espacio donde la memoria urbana se mantiene viva a través de sus visitantes.

El Bar Plaza Dorrego está emplazado en el Casco Histórico de la Ciudad Foto: Instagram @matiasnruizdiaz

Un regreso esperado

Cerrado por años, sin cocina y prácticamente destruido, el local parecía condenado al olvido. Pero la pasión por recuperar la historia pudo más. El nuevo equipo a cargo se propuso poner en valor, no modernizar: respetar su alma barrial y devolverle a San Telmo el bar que lo vio crecer. Hoy, ya equipado con cocina y sanitarios acordes a un café notable, el Dorrego abre nuevamente sus puertas, todos los días, de 8 a 2.

Con su vuelta, el barrio recupera no solo un café, sino un pedazo de identidad. La esquina de Defensa y Humberto Primo vuelve a llenarse de música, voces y vida. Y así, el Plaza Dorrego Bar —histórico, resiliente, querido— retoma su lugar como uno de los grandes testigos de la historia argentina y del espíritu profundo de Buenos Aires.