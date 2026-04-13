La casa colonial de Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

En una ciudad donde el paso del tiempo suele borrar huellas, Buenos Aires todavía conserva rincones que permiten viajar de manera directa al período colonial. Uno de esos lugares está en pleno San Telmo y, aunque su fachada discreta puede pasar inadvertida, guarda una historia clave para entender los primeros años de la Argentina. Se trata de la Casa de Esteban De Luca, una de las últimas viviendas coloniales que se mantienen en pie y que fue hogar de un personaje singular: poeta, militar y artillero de la Revolución.

Una casa que sobrevivió a siglos de cambios

La vivienda se encuentra en Carlos Calvo 383, casi en la esquina con la calle Defensa, en uno de los cruces más antiguos del barrio de San Telmo. Fue construida hacia fines del siglo XVIII y forma parte del escaso conjunto de casas coloniales que lograron atravesar intactas el crecimiento urbano, las reformas del siglo XIX y el avance inmobiliario del siglo XX.

Su arquitectura responde al modelo típico de la Buenos Aires colonial: fachada lisa, sin ornamentación, techo de tejas a dos aguas, una puerta angosta y apenas dos ventanas. Originalmente, contaba con solo dos habitaciones y un pequeño patio interno, pensado para la vida cotidiana de una ciudad todavía sin avenidas ni grandes plazas urbanas .

En 1942, el Estado argentino reconoció su valor histórico y la declaró Monumento Histórico Nacional, asegurando la preservación de su fachada como testimonio material de la ciudad previa a la independencia .

Esteban De Luca: el poeta artillero de la patria

Esteban de Luca Foto: Wikipedia

La importancia de esta casa no radica solo en su antigüedad. Allí vivió Esteban De Luca (1786‑1824), una figura fundamental, aunque poco difundida, de los años revolucionarios. Educado en el Real Colegio de San Carlos, De Luca fue militar del Regimiento de Patricios y participó activamente en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 .

Además de su rol armado, fue un referente cultural y literario. Es autor de la “Marcha Patriótica” de 1810, considerada la primera canción con espíritu nacionalista en el Río de la Plata, previa incluso al Himno Nacional Argentino. Sus versos expresaban el clima revolucionario de la época y buscaban reforzar la identidad criolla en tiempos de ruptura con la Corona española .

Desde el ámbito militar, De Luca se destacó como artillero y llegó a dirigir la Fábrica de Armas del Estado. Desde allí colaboró con el aprovisionamiento del ejército que más tarde emprendería la campaña libertadora bajo el mando de José de San Martín.

La casa perteneció a un famoso poeta Foto: Wikipedia

Una casa ligada a la Revolución de Mayo

De Luca residió en esta vivienda de San Telmo hasta su muerte en 1824. Diversos registros históricos indican que en la casa se realizaron reuniones vinculadas al movimiento patriota y al clima político previo y posterior a la Revolución de Mayo de 1810. El barrio, por entonces cercano al puerto y al centro del poder colonial, tenía un rol estratégico en la vida política de la ciudad.

Con el paso de los años, los interiores fueron modificados, principalmente a fines del siglo XIX, aunque la estructura exterior se mantuvo casi sin cambios, lo que explica su enorme valor patrimonial en la actualidad.

Qué hay hoy en la Casa de Esteban De Luca

Actualmente, la vivienda no funciona como museo, a pesar de que en distintos momentos hubo proyectos para convertirla en espacio cultural. A lo largo de las últimas décadas, el edificio estuvo asociado a usos gastronómicos y comerciales, siempre bajo estrictas condiciones de conservación por su estatus patrimonial. Incluso llegó a funcionar un restaurante temático que respetó la estructura histórica original .

Hoy, la casa sigue siendo propiedad privada, pero su fachada se puede apreciar desde la calle y forma parte de los recorridos históricos y turísticos de San Telmo, junto a otros hitos del Buenos Aires colonial.

La casa colonial en San Telmo Foto: Turismo Buenos Aires

Un testimonio vivo del Buenos Aires colonial

La Casa de Esteban De Luca es mucho más que una construcción antigua. Es una cápsula del tiempo, un punto donde confluyen la historia urbana, la literatura patriótica y la lucha armada por la independencia. En una ciudad que constantemente se reinventa, este edificio recuerda que la identidad argentina también se construyó entre paredes simples, versos comprometidos y cañones defendiendo la libertad.

En pleno San Telmo, a metros del ruido cotidiano, aún resiste una casa que fue testigo directo del nacimiento de una nación.