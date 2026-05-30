Funcionó un reino insólito con corte, ministros y un “Rey de Copas” Foto: Instagram @croma.ropaconcolor

En Chascomús, a orillas de una de las lagunas más famosas de la provincia de Buenos Aires, sobreviven las ruinas de un castillo tan extraño como fascinante: allí funcionó un reino simbólico con Carta Magna, ministros, desfiles, fiestas y hasta títulos nobiliarios. La historia, que parece sacada de una novela, nació entre amigos y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más singulares del patrimonio bonaerense.

El rincón bonaerense donde una broma entre amigos se volvió historia

Chascomús no es una ciudad cualquiera. Fundada en 1779 como parte de la línea de frontera de la provincia de Buenos Aires, creció alrededor de su laguna, la más grande del sistema de las Encadenadas, y con el tiempo se consolidó como uno de los destinos históricos y turísticos más emblemáticos del interior bonaerense.

En Chascomús todavía sobreviven las ruinas de un castillo Foto: Instagram @croma.ropaconcolor

Ese contexto ayuda a entender por qué, décadas más tarde, una historia delirante pero absolutamente real encontró allí un escenario perfecto. En los años 40, un grupo de vecinos y habitués del Bar National decidió celebrar la amistad con una idea tan extravagante como inolvidable: crear un reino. La propuesta surgió en el bar y con el correr del tiempo tomó forma institucional, con celebraciones, símbolos y una organización propia que dejó huella en la memoria local.

Cómo nació el Reino de la Amistad en pleno corazón de Chascomús

La génesis del fenómeno se remonta a 1946, cuando en el Bar National comenzó a gestarse la idea de un Día de la Amistad impulsado por un grupo de amigos de la ciudad. Un año más tarde, el proyecto dio un paso más ambicioso: se redactó una Constitución y se formalizó el llamado Reino de la Amistad, bajo la figura de una monarquía constitucional.

El elegido para encabezar aquella experiencia fue el dueño del bar, Manuel Constela, coronado como “Manuel I, Rey de Copas”, un título que resumía a la perfección el espíritu festivo y humorístico de la iniciativa. La estructura era sorprendentemente completa: llegó a tener 14 ministerios, corte, banda real, decretos, correspondencia y celebraciones públicas que involucraban a buena parte de la comunidad.

Lejos de ser una simple ocurrencia de sobremesa, el Reino de la Amistad se volvió un fenómeno social, con fiestas recordadas durante años y una puesta en escena que combinaba ironía, teatralidad y pertenencia local. En una época en la que los clubes, bares y espacios de encuentro definían buena parte de la vida comunitaria, aquella “monarquía” funcionó también como una forma de celebrar la vida social chascomunense.

El castillo frente a la laguna que convirtió la fantasía en realidad

La locura no quedó solo en papeles o brindis. En 1948, los impulsores del Reino decidieron construir un castillo frente a la laguna para que funcionara como sede de los festejos reales. El edificio, según reconstrucciones históricas, tenía alrededor de 170 metros cubiertos y fue concebido como el espacio principal de ceremonias, encuentros y celebraciones.

Cómo nació el Reino de la Amistad Foto: Instagram @croma.ropaconcolor

A su alrededor, el proyecto sumó elementos todavía más insólitos. Las crónicas recuerdan que el lugar incluso contó con una plaza de toros y que allí se realizaban banquetes, veladas de gala y jornadas festivas que podían extenderse durante días. Todo el dispositivo funcionaba como una gran representación colectiva, un cruce entre humor, identidad local y vocación de espectáculo.

El castillo no era solamente una escenografía extravagante: era la prueba concreta de que una idea nacida entre amigos podía materializarse en ladrillos, torres y rituales propios. Por eso, con el paso del tiempo, el edificio terminó convertido en uno de los símbolos más curiosos de Chascomús.

Por qué el reino desapareció y el castillo quedó en ruinas

Como suele ocurrir con muchas historias nacidas del entusiasmo colectivo, el esplendor no fue eterno. A comienzos de los años 50, el Reino de la Amistad comenzó a desarmarse, empujado por cambios personales y por la pérdida de algunos de sus impulsores. Las fuentes históricas coinciden en que, tras pocos años de intensa actividad, el proyecto se disolvió y el castillo quedó sin el uso original para el que había sido levantado.

Con el paso de las décadas, el inmueble atravesó abandono, deterioro y distintas administraciones, hasta quedar parcialmente derruido. Sin embargo, nunca dejó de despertar curiosidad. Por su aspecto ruinoso y su ubicación cerca de la laguna, el lugar se volvió una postal singular para visitantes, fotógrafos y curiosos atraídos por las historias extrañas del territorio bonaerense.

El castillo frente a la laguna que convirtió la fantasía en realidad Foto: Instagram @croma.ropaconcolor

Hoy, tanto el municipio como ámbitos culturales de la provincia siguen presentándolo como un ícono local y un punto de interés con valor turístico e histórico. En el sitio oficial de turismo de Chascomús se lo describe como una construcción levantada por un grupo de amigos que coronó a su rey y formó una corte, mientras que registros provinciales remarcan que continúa siendo uno de los edificios más emblemáticos y pintorescos de la ciudad.

La historia secreta que vuelve único a Chascomús

Lo más impactante de esta historia es que no habla de un castillo medieval ni de una dinastía europea, sino de algo profundamente argentino: una comunidad que convirtió la amistad en ceremonia, humor y patrimonio. En una ciudad con raíces que se remontan al Fuerte San Juan Bautista de Chascomús, al crecimiento ferroviario desde 1865 y a su declaración como ciudad en 1873, el Reino de la Amistad sumó una capa inesperada a esa identidad histórica.

Por eso, las ruinas del castillo siguen resultando tan poderosas. No son solo restos de una construcción extraña: son la memoria de una época en la que un grupo de vecinos decidió jugar en serio, inventar una monarquía y dejar una marca imborrable en la historia local. En tiempos de turismo de experiencias y relatos con identidad, pocas postales bonaerenses tienen una combinación tan fuerte de misterio, nostalgia y originalidad.

Chascomús guarda, entre laguna, viento y ruinas, una de esas historias que parecen imposibles hasta que alguien las cuenta. Y cuando se conoce de cerca, el castillo abandonado del “Rey de Copas” deja de ser una rareza para convertirse en una de las leyendas más fascinantes de la provincia de Buenos Aires.