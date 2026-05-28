La gesta de San Carlos: el jet argentino que atacó a la flota británica Foto: Archivo

Hay objetos que no son solo metal, remaches y pintura. A veces, un fuselaje puede convertirse en memoria tangible: un “archivo” que se toca, se mira y obliga a preguntar. En Santa Fe, esa idea se volvió ley: el Aermacchi MB-339A 4-A-115, la aeronave asociada a una de las acciones más recordadas de la Guerra de Malvinas, fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural provincial y quedó ligada, además, a un proyecto de museo itinerante que busca narrar la historia desde la experiencia y la pedagogía.

La decisión se apoya en un hecho puntual: la mañana del 21 de mayo de 1982, cuando el entonces teniente de navío Owen Crippa voló hacia el estrecho de San Carlos para verificar un desembarco británico y, al encontrar la flota, ejecutó un ataque en solitario y regresó con información táctica clave sobre la magnitud y disposición de los buques. La crónica periodística y el texto legislativo coinciden en el núcleo: fue una acción que dejó marca, por el riesgo, por la audacia y por su valor histórico.

San Carlos: el día en que la bahía se volvió “Bomb Alley”

Para entender por qué ese vuelo quedó grabado, hay que volver a la escena: San Carlos Water era el punto elegido por el Reino Unido para realizar el desembarco (Operación Sutton), una operación anfibia que buscaba establecer una cabeza de playa y abrir el camino terrestre hacia Puerto Argentino/Port Stanley. En pocas horas, esa geografía se transformó en un corredor de fuego que la propia tradición británica recuerda como “Bomb Alley”.

Declarado patrimonio en Santa Fe Foto: Instagram @leo.collino

Desde el lado argentino, las fuentes reconstruyen la intensidad: ataques aéreos sucesivos, condiciones meteorológicas cambiantes, radares con limitaciones por el relieve y decisiones tomadas en segundos. La línea de tiempo oficial argentina también ubica el 21 de mayo como un hito: Batalla de San Carlos, con acciones aeronavales y de la Fuerza Aérea que marcaron un punto de inflexión en la campaña.

El vuelo que no debía ser ataque y terminó siéndolo

En ese contexto, el Aermacchi 4-A-115 aparece como protagonista. La reconstrucción periodística señala que Crippa fue enviado a comprobar el desembarco y que terminó atacando al encontrarse con buques británicos; además, se indica que el avión que debía acompañarlo no despegó por una falla (una rueda en mal estado), por lo que la misión quedó en absoluta soledad.

El detalle técnico-operativo suma dramatismo: el MB-339 era un entrenador avanzado con capacidad de ataque liviano, no un caza diseñado para enfrentar una fuerza naval moderna. Aun así, la bibliografía especializada recuerda que, al llegar a la zona, Crippa atacó a la HMS Argonaut con cohetes y fuego de cañón, y luego realizó un segundo pasaje para contar buques y registrar posiciones. Ese “croquis” y el reporte inmediato aportaron claridad sobre el volumen del desembarco.

La historia detrás del vuelo que cambió la lectura del desembarco británico. Foto: Instagram @leo.collino

La crónica de La Nación incluso conserva el dato que se repite en el relato del piloto: la cifra de 16 barcos observados y anotados durante el vuelo, en medio del fuego antiaéreo y maniobras rasantes para escapar. Es un número que, más allá de la discusión fina sobre conteos y tipos de unidad, grafica el impacto psicológico de “verlo todo de golpe” y tener que volver para contarlo.

¿Qué daño se atribuye al ataque y por qué importó?

Del lado británico, los registros de daños y pérdidas ubican a la HMS Argonaut entre los buques afectados el 21 de mayo: primero por cohetes y cañones (atribuidos a un MB-339 de la Aviación Naval Argentina) y luego por dos bombas que no explotaron lanzadas por A-4, lo que obligó a tareas complejas de desactivación y reparación. Ese encadenamiento ayuda a entender por qué San Carlos fue tan crítico: aun cuando algunas bombas no detonaron, el costo operativo y el peligro se multiplicaron.

Incluso el registro museístico británico conserva una imagen elocuente: la fragata HMS Argonaut “en llamas” tras ser atacada y dañada durante los ataques aéreos argentinos del 21 de mayo en San Carlos. Que esa referencia exista en un catálogo oficial refuerza el carácter histórico del episodio y su huella documental.

Por qué el Aermacchi era una rareza en Malvinas

El MB-339 no llegó a Malvinas por casualidad. Argentina había incorporado estas aeronaves a comienzos de los 80 para entrenamiento y ataque liviano, y durante el conflicto se evaluó su utilidad por un motivo simple: podían operar desde Puerto Argentino, algo que no era trivial para aviones de combate a reacción en un teatro con infraestructura limitada. La reconstrucción de despliegues y traslados (fechas, matrículas y vuelos de cruce) muestra cómo se fueron llevando unidades a las islas y cómo se intentó sostenerlas pese a bombardeos y fallas técnicas.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

También aparece un dato estructural: los MB-339 fueron repintados y adaptados, y en el desarrollo de la campaña quedaron condicionados por la logística, el desgaste y la disponibilidad de repuestos. En ese marco, el 4-A-115 se volvió “la aeronave símbolo” porque conecta tres capas: la táctica (el ataque), la información (el reporte del desembarco) y la memoria (el objeto recuperado).

Del abandono al patrimonio: el regreso que empujó una ley

Décadas después, la historia sumó un giro contemporáneo: la aeronave fue repatriada tras gestiones vinculadas al proyecto “Misión Owen” y hoy se encuentra en Sunchales, donde se proyecta un espacio museístico interactivo. Ese punto —la vuelta física del objeto— fue clave para que el reconocimiento dejara de ser solo simbólico y se convirtiera en norma provincial.

La ley santafesina no se queda en el título: plantea protección, conservación, difusión y mantenimiento, y habilita convenios con actores públicos y privados para sostener el bien y la propuesta cultural. En paralelo, declara de interés el Museo Itinerante “Misión Owen”, con un objetivo explícito: preservar memoria histórica y promover actividades educativas.

Al final, el patrimonio no es solo un sello: es una forma de decir que hay episodios que deben poder contarse con evidencia, con fechas, con mapas y con objetos que sobreviven a la discusión política del presente. En Santa Fe, ese avión ya no es una anécdota: es una pieza histórica protegida, lista para que la próxima generación pregunte —sin filtros— qué pasó aquel 21 de mayo en San Carlos y por qué el mundo lo recuerda como “Bomb Alley”.