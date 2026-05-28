Cantó una zamba prohibida frente a la dictadura Foto: Archivo

Hay muertes que se vuelven pregunta. Y en la Argentina, pocas conservan una carga tan simbólica como la de Jorge “El Turco” Cafrune, el cantor que se animó a desafiar la censura en Cosquín 1978 y, días después, emprendió una cabalgata con destino a Yapeyú, la cuna de José de San Martín, para rendirle homenaje en el año del bicentenario de su nacimiento.

La historia une tres elementos que, juntos, parecen guionados: un viaje a caballo, un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer (la ciudad donde murió el Libertador) y un final abrupto en la oscuridad de la Ruta 27, cuando una camioneta, un Rastrojero según múltiples crónicas, lo embistió. ¿Accidente vial o algo más? El misterio persiste porque el contexto era el de la dictadura y Cafrune acababa de quebrar una prohibición en el escenario más popular del folklore.

El trágico viaje a caballo rumbo a Yapeyú: los detalles de la travesía que no pudo terminar

La relación de Cafrune con San Martín no fue una consigna vacía: estaba encarnada en un gesto concreto. El plan era recorrer cerca de 750 kilómetros desde Buenos Aires hasta Yapeyú (Corrientes), con una logística de etapas diarias, algunas crónicas hablan de 25 jornadas, para llegar antes de los homenajes por el bicentenario del nacimiento del prócer.

El “Turco” Cafrune iba hacia Yapeyú con un homenaje a San Martín Foto: Archivo

En ese marco, Cafrune buscaba depositar en Yapeyú un cofre con tierra traída desde Boulogne-sur-Mer, vinculando el lugar de nacimiento del Libertador con el sitio de su muerte, como si la patria se cerrara en círculo.

Incluso el inicio tuvo clima ceremonial: hay registros que mencionan una salida con presencia de gente y hasta una bendición desde la Catedral, antes de encarar la ruta.

Atropellado por un rastrojero: la cronología del fatídico accidente en la ruta

La cronología más repetida ubica el hecho en la noche del 31 de enero de 1978, cuando Cafrune avanzaba a caballo por la Ruta 27 junto a su compañero “Chiquito” Gutiérrez. A la altura de Benavídez, una camioneta lo embistió y lo dejó con lesiones gravísimas; varias reconstrucciones señalan fracturas de costillas y traumatismos que complicaron su cuadro.

El vehículo suele identificarse como un Rastrojero y el conductor, en la versión oficial citada por medios, como un joven llamado Héctor Emilio Díaz. Cafrune fue trasladado primero al área sanitaria de la zona y luego al Hospital Municipal de Tigre, donde murió durante la madrugada del 1° de febrero de 1978.

Cafrune fue atropellado en Benavídez. La versión oficial habló de accidente Foto: Archivo

Ese “accidente” quedó atravesado por el contexto: para muchos, la duda no nace del choque en sí, sino del clima previo (amenazas, persecución cultural, listas negras) y de lo que había ocurrido en Cosquín.

El histórico Festival de Cosquín de 1965: cómo fue la mágica noche en la que presentó a Mercedes Sosa

Antes del final trágico, Cafrune ya había escrito páginas decisivas del folklore. Una de las más recordadas sucedió el 31 de enero de 1965, cuando, pese a la negativa de la comisión, invitó a una joven tucumana casi desconocida a subirse al escenario: Mercedes Sosa.

Esa noche, ella interpretó “Canción del derrumbe indio” y, desde entonces, el mito quedó sellado: la “Negra” había nacido para el país en la Plaza Próspero Molina, y Cafrune quedaba en el centro como el padrino artístico que abrió la puerta cuando no había permiso.

El desafío a la dictadura: por qué “El Turco” decidió entonar canciones prohibidas en el Cosquín de 1978

Enero de 1978: Cafrune regresó a Cosquín después de años sin pisar ese escenario y con un dato pesado en el aire: existía un “repertorio autorizado” y canciones que no debían sonar. Sin embargo, cuando el público reclamó “Zamba de mi esperanza”, él pronunció una frase que quedó grabada como una declaración de principios: “Aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar”.

Jorge Cafrune

La escena, además, no fue neutra: en el palco oficial estaba el general Luciano Benjamín Menéndez, figura luego condenada por crímenes de lesa humanidad, según reconstrucciones periodísticas del episodio.

Escándalo, censura y policías en el escenario: cómo fue el abrupto final del último show de Cafrune

El punto más cinematográfico del relato es el final del show. Una reconstrucción citada en crónicas recientes cuenta que, mientras Cafrune avanzaba con el tema prohibido, un responsable de sonido recibió la orden de cortar el audio y personal de seguridad subió al escenario.

El sonidista Luis Nogués, según ese testimonio, recordó el instante como un operativo directo: alguien le gritó “¡Apague todo!”, el sonido se cortó, y “los de seguridad” ingresaron al escenario; el episodio derivó en escándalo y versiones cruzadas sobre si Cafrune fue retirado o si logró terminar y se fue inmediatamente de la ciudad por temor a represalias.

Lo que nadie discute es lo esencial: días después, el cantor estaba nuevamente a caballo, rumbo a Yapeyú, con San Martín como destino simbólico… y la ruta como sentencia.