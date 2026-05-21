En el Museo del Mate dieron su veredicto sobre cuál es la mejor yerba:

¿Qué yerba recomiendan en el Museo del Mate? Foto: Yasmin Ali Canal 26

En Avenida de Mayo 853, la misma cuadra donde la ciudad late entre turistas, historia y café, el Museo del Mate funciona como una cápsula del tiempo: bombillas antiguas, latas históricas, piezas de colección y, sobre todo, una idea clara: el mate no es solo bebida, es identidad.

Y en ese museo que se presenta como “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate, el veredicto cotidiano no lo dicta un jurado televisivo, sino el termómetro más real: la degustación.

Hay rituales, como el mate, que resisten modas, crisis y calendarios Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Porque acá hay mate-bar, hay catas guiadas, hay recorridos que terminan con la bombilla en la mano, y hay una tienda con marcas curadas para el paladar matero que quiere comparar, descubrir y salir de lo obvio.

La elegida “de la casa”: qué tiene Mathienzo que la hace destacar

Mathienzo se vende en la tienda oficial del Museo del Mate, aparece listada como “YERBA MATHIENZO” dentro del catálogo del museo, y eso ya dice algo: no es una yerba perdida en el algoritmo, sino una que entró en una selección curada.

La marca, además, construyó su discurso alrededor de un producto premium con dos datos duros: estacionamiento natural de 24 meses y cosecha a mano, con una secanza tradicional que apunta a un perfil equilibrado desde el primer mate.

En su propia descripción comercial, Mathienzo remarca un aroma “abierto”, notas de hierba seca con leve dejo tostado, amargor equilibrado, bajo contenido de polvo y certificación SIN TACC.

Y hay un dato que suma en tiempos donde el consumidor mira más que el precio: el Gobierno de la Ciudad, en su ficha de “Conocé BA”, presenta a Mathienzo como una compañía con visión medioambiental que destina parte de sus ganancias a proyectos de reforestación, además de mencionar su certificación sin gluten.

Precio: cuánto cuesta hoy Mathienzo y por qué puede variar

Si lo comprás en la tienda online oficial de Mathienzo, la presentación de 500 gramos figura a $4.600 (precio publicado en su página de producto).

En la tienda online del Museo del Mate, la misma yerba aparece a $5.500, un valor que suele incorporar curaduría, stock y dinámica propia de un punto turístico-cultural.

Mathienzo, una de las yerbas favoritas de quienes trabajan ahí Foto: Web Mathienzo

Y si la buscás en marketplaces, en MercadoLibre se observan publicaciones de 500 g en un rango que va (según vendedor, promos y envío) desde alrededor de $3.910 hasta $5.900.

Nota de consumo: los precios pueden cambiar por promociones, disponibilidad y costos logísticos, por lo que conviene chequear el día de compra en cada canal.

Dónde se vende: los canales más directos para conseguirla

Tienda oficial de Mathienzo: venta online con envíos a todo el país, según la propia portada del sitio. Tienda del Museo del Mate: catálogo online con yerbas y accesorios, donde figura Mathienzo a la venta. Marketplaces (ej. MercadoLibre): múltiples vendedores con variación de precios y combos.

Proceso de elaboración: del “cómo se hace” al “cómo se siente”

Mathienzo se presenta como un blend diseñado con combinación de plantaciones del litoral, con un foco fuerte en el tiempo como ingrediente central: 24 meses de estacionamiento natural, que suele traducirse en una yerba más redonda, menos filosa y más estable en el mate.

Según su propia ficha, la yerba es cosechada a mano y pasa por una secanza tradicional, antes de ese reposo largo que la marca subraya como diferencial.

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

En términos de experiencia, la promesa es clara: “fácil de tomar desde el primer mate”, con amargor equilibrado y bajo contenido de polvo, dos variables que impactan directo en el cebado (más limpieza, menos obstrucción).

A eso suma la certificación SIN TACC, un dato que aparece tanto en la comunicación del producto como en la referencia institucional de la Ciudad.

Y, como guiño contemporáneo, la marca se posiciona con un relato que mezcla tradición y propósito ambiental (reforestación), algo que no suele estar en el frente de las góndolas masivas.

Visitar el Museo del Mate: precios de las entradas y cómo llegar

El Museo del Mate abre todos los días de 9 a 19. El último ingreso es a las 18:30.

Cuenta con visitas guiadas, una tienda, un mate bar y talleres educativos.

Entradas Museo del Mate

General: $10.000

Argentinos: $8.000

Jubilados: $5.000

Menores de 5 años: gratis con DNI

Además hay combos disponibles:

General + Visita guiada — $15.000

General + Degustación — $20.000

General + Visita + Degustación — $25.000

Y paquetes especiales:

Entrada Plata: $35.000

Degustación

Mate de algarrobo

Bombilla chata

Yerba

Llavero

Entrada Oro: $50.000

Degustación premium

Mate camionero personalizado

Bombilla

Yerba

Llavero

Cómo llegar al Museo del Mate

La dirección del Museo del Mate es Av. de Mayo 853, CABA, Buenos Aires, Argentina.

Las estaciones de subte más cercanas son:

Piedras — Línea A: a menos de 1 cuadra.

Perú — Línea A: a 2 cuadras.

Avenida de Mayo — Línea C: a unas 6 cuadras.

Diagonal Norte — Líneas C y D: a unas 7 cuadras.

Colectivos que pasan cerca:

Sobre Av. de Mayo, Rivadavia, Diagonal Sur y alrededores pasan muchas líneas:

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Las mejores paradas son: