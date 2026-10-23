Caballeros Templarios: la misteriosa fuga que habría llevado sus secretos hasta América mucho antes de Colón

Templarios - El final y el escape | #26Historia

A comienzos del siglo XIV, una de las organizaciones más poderosas de la cristiandad medieval comenzó a vivir sus horas más oscuras. Los Caballeros Templarios, una orden militar y religiosa que durante casi dos siglos había acumulado riquezas, tierras, influencia política y poder militar, se convirtieron en el blanco de una persecución que terminaría con su desaparición oficial.

Fundada alrededor de 1119, después de la Primera Cruzada, la Orden del Temple había nacido con la misión de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén. Con el tiempo, sus integrantes se transformaron en guerreros disciplinados y administradores de una extensa red económica que se extendía por Europa y Tierra Santa.

Pero su poder despertaba recelos. Y uno de sus principales enemigos sería el rey de Francia, Felipe IV, profundamente endeudado y decidido a apropiarse de sus recursos.

El 13 de octubre de 1307, por orden del monarca, cientos de templarios fueron arrestados en Francia. Se los acusó de herejía, idolatría y prácticas religiosas prohibidas. Muchos fueron torturados para obtener confesiones, mientras sus bienes quedaban bajo control de la Corona.

La persecución se extendió durante años. En 1312, el papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple. Finalmente, el 18 de marzo de 1314, su último gran maestre, Jacques de Molay, fue ejecutado en la hoguera en París.

Según relatos posteriores, antes de morir habría lanzado una maldición contra el rey y el papa. Ambos fallecieron ese mismo año, un hecho que alimentó la leyenda y convirtió a De Molay en una figura casi mítica.

Sin embargo, la desaparición oficial de los templarios no significó necesariamente que todos sus integrantes hubieran sido capturados. En distintos territorios europeos, algunos encontraron refugio, se incorporaron a otras órdenes militares o continuaron sus vidas bajo nuevas identidades.

Y es precisamente en ese punto donde comienza uno de los grandes misterios de la historia medieval: ¿pudieron algunos templarios escapar y llevar sus secretos más allá de Europa? La versión más fascinante sostiene que una parte de la flota templaria desapareció del puerto francés de La Rochelle poco antes de las detenciones de octubre de 1307. Según esta hipótesis, los barcos habrían transportado caballeros, documentos secretos y parte de las riquezas de la orden.

Algunas versiones afirman que los fugitivos llegaron a Escocia, donde habrían encontrado refugio, y que décadas más tarde sus descendientes participaron en una expedición hacia América del Norte, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492.

Una de las leyendas vincula esta supuesta travesía con Henry Sinclair, un noble escocés que, según relatos posteriores, habría cruzado el Atlántico hacia finales del siglo XIV.

También se han señalado construcciones y símbolos de América del Norte como posibles rastros de aquella presencia. Sin embargo, es fundamental distinguir entre la leyenda y los hechos comprobados.

No existe evidencia histórica concluyente de que los templarios hayan organizado una expedición a América. La supuesta fuga de una gran flota desde La Rochelle tampoco está demostrada, y las conexiones con Sinclair se apoyan en interpretaciones discutidas de documentos posteriores.

Lo que sí ocurrió fue que la tradición templaria sobrevivió en algunos lugares de Europa. En Portugal, por ejemplo, el rey Dionisio impulsó la creación de la Orden de Cristo, reconocida por el papa en 1319, que recibió antiguos bienes templarios. Siglos después, esa institución estaría vinculada al mundo de las navegaciones portuguesas. Pero esta continuidad institucional no demuestra que los templarios hubieran llegado al continente americano antes que Colón.

La historia de los Caballeros Templarios es, en definitiva, una combinación de acontecimientos documentados, persecuciones políticas y enigmas que todavía despiertan fascinación. Su final fue real. La ejecución de Jacques de Molay también.

La supervivencia de algunos caballeros templarios en otros territorios es verosímil y, en ciertos casos, está documentada. Pero la gran fuga hacia América sigue en el terreno de las hipótesis. ¿Lograron algunos templarios escapar con secretos que nunca fueron recuperados? ¿Desaparecieron realmente riquezas y documentos de la orden? ¿O fue el silencio que dejó su destrucción el que permitió construir una de las leyendas más persistentes de la historia?

Siglos después, el misterio continúa alimentando libros, investigaciones y teorías. Y quizá allí resida su mayor atractivo: en la frontera entre lo que sabemos que ocurrió y aquello que todavía nos gustaría descubrir.