El tren fantasma Silverpilen, en Estocolmo, Suecia. Foto: Facebook Steel Bill.

Entre los túneles silenciosos del metro de Estocolmo circula una de las leyendas urbanas más inquietantes del mundo ferroviario. Se trata del Silverpilen, “La flecha plateada”: un tren fantasma que, según cuentan, aparece cuando la ciudad duerme.

Quienes dicen haberlo visto lo describen como una formación de cinco vagones, de un blanco metálico brillante, que atraviesa las vías a toda velocidad sin emitir sonido. No figura en los registros oficiales, pero testigos aseguran que se materializa en la línea 11, una de las más antiguas del sistema.

Lo extraño es que en Estocolmo solo existió un tren real de la serie C5, y no coincidía con esa descripción: tenía ocho vagones y dejó de circular en los años 60, cuando fue reemplazado por modelos más modernos.

Aun así, los rumores comenzaron muy pronto. Trabajadores nocturnos del metro hablaban de una figura plateada que cruzaba los túneles cerrados al público.

Con el tiempo, la historia sumó versiones más oscuras. Algunas dicen que el Silverpilen solo se deja ver después de la medianoche. Otras afirman que se detiene en ciertas estaciones para recoger pasajeros… que jamás regresan.

La estación fantasma de Kymlinge

La leyenda se conecta con un lugar real y abandonado: la estación Kymlinge, construida en los años 70 para un barrio que nunca existió. Rodeada de bosque y jamás inaugurada, es conocida como “La estación fantasma”.

Según el mito, quienes suben al Silverpilen son dejados allí después de morir. De ahí, surge un dicho popular en Suecia: “Solo los muertos se bajan en Kymlinge”.

El relato ganó tanta fuerza en los años 70 que fue recopilado por el folclorista Bengt Klintberg y hasta inspiró episodios de series de televisión suecas. Hoy, el Silverpilen sigue vivo en la cultura popular, con comunidades que aún debaten sus apariciones.

Cinco curiosidades sobre el tren fantasma Silverpilen

