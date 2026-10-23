comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera vinculada con AFA

Lo dispuso el juez de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. El magistrado detectó “riesgos procesales concretos” para pedir su detención

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó y se llevó a cabo la detención de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera vinculada con AFA.

El magistrado detectó “riesgos procesales concretos” para pedir su detención.

Ariel Vallejo en la oficina de Claudio Chiqui Tapia.
Ariel Vallejo en la oficina de Claudio Chiqui Tapia. Foto: X

En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.

Según informó el juzgado, la ampliación alcanza a 16 personas ya imputadas, a cinco que son llamadas por primera vez y a 17 sociedades, dos de las cuales ya habían sido indagadas.

(NOTICIA EN DESAROLLO)

FinancieraDetenciónAFA
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales:quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

    Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales: quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

  2. Renunció Daniel González, el funcionario de Luis Caputo que coordinaba la Secretaría de Energía y Minería

    Renunció Daniel González, el funcionario de Luis Caputo que coordinaba la Secretaría de Energía y Minería

  3. José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país

    José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país

  4. Video:Javier Milei cumplió 56 años y así le cantaron Karina y los diputados de La Libertad Avanza

    Video: Javier Milei cumplió 56 años y así le cantaron Karina y los diputados de La Libertad Avanza

  5. Quién es y cuál es la función de Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU con el que se reunirá Javier Milei este viernes

    Quién es y cuál es la función de Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU con el que se reunirá Javier Milei este viernes
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera vinculada con AFA

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura:el particular tema que utilizó para musicalizarlo

Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales:quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

Andrés Watson habilitó nuevas luces led en Florencio Varela

Economía

Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026:cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026: cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

Plazo fijo:cuánto invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000 en noviembre de 2026

El Gobierno analiza postergar la privatización del Belgrano Cargas:una empresa se bajó de la licitación

El consumo volvió a caer:mostró un fuerte retroceso en agosto en supermercados y mayoristas

Internacionales

Impactante video:un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones

Una periodista de Bulgaria fue brutalmente agredida por un custodio de una política

A días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu ordenó el “cierre total” de Cisjordania en respuesta al ataque en Hebrón

Elecciones en Brasil:modelos de IA falsas conmocionan la política, de la campaña sucia a la monetización en OnlyFans

Informe Canal 26:el negocio millonario de las detenciones migratorias en Estados Unidos durante el gobierno de Trump