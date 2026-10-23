Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera vinculada con AFA

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Foto: X

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó y se llevó a cabo la detención de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera vinculada con AFA.

El magistrado detectó “riesgos procesales concretos” para pedir su detención.

Ariel Vallejo en la oficina de Claudio Chiqui Tapia. Foto: X

En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.

Según informó el juzgado, la ampliación alcanza a 16 personas ya imputadas, a cinco que son llamadas por primera vez y a 17 sociedades, dos de las cuales ya habían sido indagadas.

(NOTICIA EN DESAROLLO)