Tensión en un frigorífico de San Fernando: trabajadores tomaron la planta por falta de pago de salarios

Trabajadores tomaron la planta por falta de pago de salarios. Foto: San Fernando Nuestro

Trabajadores del frigorífico Ecocarnes, ubicado en el barrio San Jorge de San Fernando, tomaron la planta este viernes 23 de octubre en medio de un conflicto por el pago incompleto de salarios. Según informó el medio local San Fernando Nuestro, la empresa depositó $500.000 a cada empleado, una cifra que de acuerdo con los testimonios recogidos, representa entre el 50% y el 75% de lo correspondiente a la quincena.

Los trabajadores iniciaron un paro el jueves y este viernes profundizaron la protesta después de que el propietario de la firma, Ernesto Bugallo, ordenara trasladar animales para faenarlos en otro establecimiento. Los empleados bloquearon la salida de los camiones y posteriormente tomaron las instalaciones.

El conflicto se dio en medio de una crisis financiera de la empresa, que registra deudas millonarias y antecedentes recientes de despidos. La firma argumentó ante los trabajadores que atraviesa un Procedimiento Preventivo de Crisis y según los denunciantes, ofreció completar los salarios en cuotas a cambio de levantar la medida de fuerza.

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