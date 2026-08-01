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Cáncer: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 01 de agosto de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Cáncer.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Horoscopo de Cáncer de hoy: jueves 19 de junio de 2025. Foto: Redacción canal26.com
Horoscopo de Cáncer de hoy: jueves 19 de junio de 2025. Foto: Redacción canal26.com
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Cáncer, signo de Agua regido por Luna, recibe hoy 01 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Estarás propenso a vivir vicisitudes durante el día de hoy. Chequea todo dos veces y no dejes nada librado al azar. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

La familia no es algo que uno pueda elegir, así que no culpes a tu pareja por los defectos de su entorno familiar.

Salud y energía de Cáncer este día 01 de agosto de 2026

Investiga detenidamente el lugar en el cual depositarás tus ahorros. Evalúa todas las posibilidades y sólo entonces decide.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Limítate en los gastos superfluos e innecesarios, porque no siempre puedes darte los gustos. Aprende a ser más ahorrativo.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer?

Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Cáncer?

Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer?

El número de la suerte de Cáncer es el 2.

¿Cómo es la personalidad de Cáncer?

Cáncer es un signo intuitivo, protector y emocional.

Cáncerhoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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