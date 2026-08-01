Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto: el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP

El reinicio del calendario escolar tras el receso estará marcado por una nueva jornada de conflicto. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó la convocatoria a un paro nacional docente para este lunes 3 de agosto en todas las escuelas del país, como respuesta al rechazo del Gobierno nacional de reabrir la Paritaria Nacional Docente. En este contexto, el Gobierno pidió un 75% de actividad sujeto a la Reforma Laboral.

Según expresaron desde la entidad sindical tras la resolución de su congreso, la falta de convocatoria mantiene estancado el salario mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año, lo que profundizó el malestar del gremio tras la tregua operativa registrada durante el desarrollo del Mundial de Fútbol.

Por su parte, los gremios educativos encuadrados en la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzarán el mismo lunes un esquema de protestas diferenciado: no realizarán cese de actividades, sino que aplicarán trabajo a reglamento, dictarán clases informativas sobre la coyuntura del sector y llevarán a cabo una movilización hacia la Secretaría de Educación. Los detalles de su plan de acción serán anunciados en conferencia de prensa a las 14 en la sede de la calle Azopardo.

La respuesta del Gobierno al paro docente del 3 de agosto: 75% de operatividad obligatoria

Frente a la confirmación de la huelga, el Ministerio de Capital Humano —a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo— emitió un comunicado oficial en el que recordó la plena vigencia de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, aprobada en el marco de las reformas promovidas por el Ejecutivo.

Sandra Pettovello junto a Javier Milei. Foto: Instagram.

La normativa establece que la educación es considerada un “servicio esencial”, por lo que el artículo 101 de la norma fija que, ante cualquier medida de fuerza o acción directa sindical, se debe garantizar la continuidad de la prestación: