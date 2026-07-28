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¿El viagra podría ser la cura para el cáncer?: el descubrimiento científico que podría tener resultados alentadores

Un estudio indicó que uno de los principales activos de esta píldora podría retardar la propagación de las células cancerígenas. Cuáles son las posibilidades de utilizarlas en pacientes oncológicos.

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Durante 30 años, el viagra era conocido simplemente para tratar la disfunción eréctil, pero sin embargo, una nueva investigación abrió una puerta completamente distinta: uno de sus componentes podría ayudar a frenar la propagación del cáncer. Este hallazgo fue publicado en la revista científica Cancer Research, realizado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel.

En la investigación, los médicos descubrieron que el sildenafil, el principio activo del medicamento, podría interferir en un mecanismo que las células tumorales utilizan para formar metástasis.

Viagra Foto: Freepik

Y si bien los resultados despertaron gran interés en la comunidad científica, lo cierto es que los especialistas que realizaron este experimento indicaron que aún faltan los ensayos clínicos para confirmar si efectivamente este componente puede traducirse en un tratamiento seguro y eficaz para pacientes con cáncer.

Cómo podría ayudar el Viagra a frenar la metástasis

La metástasis ocurre cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original y se expanden hacia otros órganos. Este proceso es responsable de la mayoría de las muertes asociadas al cáncer, por lo que encontrar formas de detenerlo es uno de los grandes desafíos de la oncología.

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Según el estudio, el sildenafil no destruye directamente las células tumorales. En cambio, actúa sobre el colesterol, un componente esencial que estas células necesitan para desplazarse e invadir otros tejidos.

Los investigadores descubrieron que el medicamento bloquea la enzima PDE5, lo que aumenta una molécula llamada cGMP. Este incremento altera el funcionamiento de una proteína encargada de transportar colesterol dentro de las células, provocando que ese colesterol quede “atrapado” y deje de estar disponible para las células cancerosas. Como consecuencia, estas tendrían mayores dificultades para migrar y formar metástasis.

Viagra Foto: Freepik

Qué encontraron los investigadores en el viagra

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico combinó diferentes líneas de investigación. Por un lado, realizaron experimentos en ratones con cáncer y observaron una disminución en la formación de metástasis. También comprobaron resultados similares en cultivos de células tumorales humanas.

Por otro lado, analizaron cerca de 20 años de datos de médicos correspondientes a unos 5 millones de afiliados del sistema de salud israelí Clalit. Allí observaron que los pacientes con cáncer que habían recibido sildenafil por otras indicaciones presentaban una supervivencia mayor que quienes nunca lo habían utilizado.

Viagra
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El beneficio parecía incrementarse cuando el medicamento se combinaba con estatinas, los fármacos utilizados para reducir el colesterol. Sin embargo, los propios autores del escrito subrayaron que que los resultados son preliminares y que el análisis de los pacientes fue observacional, por lo que no demuestra una relación directa de causa y efecto.

En otras palabras, el estudio no prueba que tomar viagra reduzca la progresión del cáncer ni que aumente la supervivencia de los pacientes. Para confirmar esa posibilidad será necesario realizar ensayos clínicos específicos en personas.

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