Crisis migratoria: el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta asciende a 34 y crece la tensión en Europa

Crisis migratoria en Europa en la frontera por Ceuta. Foto: REUTERS

El número de cadáveres encontrados en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos ascendió a 34, después de que hayan sido recuperados otros cuerpos a lo largo de la mañana de este viernes.

La crisis comenzó con una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta.

Se trata de la crisis migratoria entre ambos países más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan por excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria.

54 fallecidos a lo largo del año

La cifra de muertos fue aumentando como consecuencia de las decenas de personas que se lanzaron al mar para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

Crisis migratoria en Ceuta, España. Foto: Reuters (Fabian Bimmer)

Los últimos cuerpos han sido recuperados del mar por las patrulleras de la Guardia Civil, uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, que reforzaron su presencia en la zona con la incorporación de una nueva embarcación.

No se descarta que la cifra continúe aumentando mientras avancen las horas debido a la gran cantidad de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Foto: REUTERS

Con estos fallecidos se eleva a 54 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta. Sólo en el mes de julio han sido 35 las personas que han fallecido ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad.

La cantidad de fallecidos en estos meses de 2026 supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el año más dramático en este tipo de sucesos.