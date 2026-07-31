Duras palabras de Juan Román Riquelme por el rendimiento de Boca ante O’Higgins en la Sudamericana: “No te pueden hacer un gol de lateral”

El presidente Xeneize está en la mira de los hinchas por gestiones irregulares desde hace años. Foto: Captura de pantalla D Sports

Boca Juniors logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar por penales a O’Higgins de Chile, luego de caer 1-0 en los 90 minutos y empatar la serie en el resultado global. A pesar del objetivo cumplido, el presidente del club, Juan Román Riquelme, realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo y apuntó directamente al error que llevó a cabo el defensor Nicolás Figal que derivó en el gol del conjunto chileno.

Lejos de quedarse con la alegría de la clasificación, Riquelme dejó en claro que Boca debe mejorar si quiere avanzar en el torneo continental. Sus declaraciones estuvieron centradas en la jugada que permitió el empate de la serie y obligó a definir el pase desde los doce pasos.

La dura autocrítica de Juan Román Riquelme sobre el rendimiento de Boca

“No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, no has marcado bien. Eso no tiene nada que ver con lo anímico o con la confianza, esa es la realidad”, lanzó con tono molesto el propio Juan Román Riquelme.

La dura autocrítica sobre el rendimiento futbolístico de Boca ante O'Higgins por Copa Sudamericana. Video: X/@sudanalytics_

El máximo dirigente Xeneize también hizo referencia a los análisis posteriores de los partidos y explicó que, muchas veces, las respuestas públicas no reflejan lo que realmente ocurre dentro del campo de juego. “A veces uno dice cosas para contestarles a ustedes con todo respeto, con mucha tranquilidad, pero uno sabe que en el gol de ellos no te pueden hacer un gol de lateral, esa es la verdad”, ratificó.

Luego del partido, Riquelme insistió en que ese tipo de errores pueden marcar el destino de una serie y que corregir esos pequeños detalles será clave para las próximas instancias.

“Tenemos cosas que mejorar, porque mejorando esas cosas chiquitas, ayer hubiésemos pasado. Nos hicieron un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no íbamos a los penales. Entonces, a veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas. Mejorando esas cositas chiquitas ayer hubiésemos pasado sin llegar a los penales”, remarcó.

En la definición desde los 12 pasos, Boca mostró mayor efectividad. Álvaro Montero fue una de las figuras al contener un remate de Luis Pavez, mientras que Thiago Vecino falló para O’Higgins. Nicolás Figal, Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco convirtieron para el conjunto argentino, que selló la clasificación y ahora enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca sufrió en Chile, pero avanzó por penales

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no encontró comodidad durante gran parte del encuentro disputado en Rancagua. Con Leandro Paredes como titular, Boca tuvo momentos de dominio, aunque le costó generar situaciones claras de peligro.

Sebastián Villa y Miguel Merentiel tuvieron escasa participación en ofensiva, mientras que Tomás Aranda fue uno de los futbolistas más desequilibrantes. Del lado chileno, O’Higgins fue creciendo con el correr del partido hasta encontrar la igualdad en la serie.

El único gol del encuentro llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Tras un lateral desde la izquierda, Nicolás Figal intentó despejar de cabeza, pero terminó habilitando a Francisco González, que definió de volea para vencer a Álvaro Montero y establecer el 1-0. En los minutos finales, Boca reaccionó y generó varias oportunidades