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Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina: el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

Un proyecto de ley busca que todos los deportistas que representen oficialmente al país lleven una identificación visible de las islas en su indumentaria, en una iniciativa que mezcla pasión, memoria y reclamo soberano.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Bera Store regala el estampado de las Islas Malvinas
Bera Store regala el estampado de las Islas Malvinas Foto: Instagram @berastoreoficial
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La camiseta argentina no es una prenda más. Es bandera, identidad, emoción y, muchas veces, una postal que recorre el mundo. Bajo esa lógica, el diputado nacional Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para crear el Régimen Nacional de Identidad en Indumentaria Deportiva Argentina, una iniciativa que propone incorporar una representación visible de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en la ropa oficial de seleccionados y delegaciones nacionales.

La propuesta no alcanzaría solo al fútbol. Según el texto difundido, la obligación se extendería a deportistas, equipos, seleccionados y delegaciones que participen oficialmente en representación de la Argentina en competencias nacionales e internacionales, incluyendo Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos, torneos continentales y campeonatos mundiales.

Qué cambiaría en la camiseta argentina si se aprueba la ley

El punto central del proyecto es que la indumentaria mantenga los colores de la bandera argentina y sume una identificación “visible, clara y destacada” de los archipiélagos del Atlántico Sur. Además, la iniciativa plantea que marcas comerciales, patrocinadores o proveedores técnicos no puedan ocultar, desplazar ni reducir la presencia del símbolo de Malvinas en la ropa oficial.

Los jugadores con la bandera
Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

La medida también contempla que la referencia a las islas pueda aparecer en prendas utilizadas durante ceremonias de apertura y clausura, premiaciones, actos protocolares, presentaciones oficiales y conferencias de prensa. La autoridad de aplicación prevista sería la Subsecretaría de Deportes de la Nación, encargada de definir los criterios de implementación y supervisar el cumplimiento.

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El gesto mundialista que reavivó el reclamo

La iniciativa tomó fuerza luego de un episodio de fuerte impacto simbólico durante el Mundial 2026: tras un partido entre Argentina e Inglaterra, jugadores de la Selección exhibieron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. Ese gesto, rápidamente convertido en imagen global, funcionó como disparador político y emocional para que el reclamo de soberanía volviera a ocupar el centro de la escena pública.

El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Castagneto explicó que el objetivo del proyecto es sostener viva la causa Malvinas, rendir homenaje a los caídos y veteranos de la guerra, y recordar que el reclamo argentino no pertenece a un partido político, sino a una identidad nacional compartida.

Malvinas: una historia que empezó mucho antes del fútbol

El reclamo argentino por las Islas Malvinas tiene raíces profundas. La Argentina sostiene que el Reino Unido ocupó por la fuerza las islas el 3 de enero de 1833, desplazando a las autoridades argentinas establecidas en el territorio, en un acto que el país nunca consintió y que fue seguido por protestas diplomáticas.

Antes de esa ocupación, las Provincias Unidas habían realizado actos de soberanía sobre las islas. En 1820, el coronel David Jewett tomó posesión formal del territorio en nombre del gobierno del Río de la Plata desde Puerto Soledad, y en los años siguientes se reforzó la presencia argentina con concesiones, autoridades y actividad económica.

La cuestión Malvinas también llegó a los organismos internacionales. En Naciones Unidas, la disputa es reconocida como una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Resolución 2065 de la Asamblea General, aprobada en 1965, instó a ambos países a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

La Constitución y una causa que sigue vigente

La Constitución Nacional argentina establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes.

Por eso, el debate sobre incorporar las islas en la camiseta de la Selección no se limita al diseño de una prenda deportiva. Para sus impulsores, se trata de convertir cada competencia internacional en una vidriera de memoria, soberanía e identidad nacional. En tiempos donde una imagen puede recorrer el planeta en segundos, una camiseta puede transformarse en mucho más que una camiseta.

Islas MalvinasCamisetaProyecto de ley
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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