Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1

El personal de las Fuerzas Armadas argentinas percibirá en agosto de 2026 un nuevo reajuste salarial dispuesto por el Ministerio de Defensa. La actualización quedó oficializada mediante la Resolución Conjunta 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece los haberes correspondientes para junio, julio y agosto de este año.

La medida alcanza a todos los integrantes del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal de la Policía de Establecimientos Navales, con una nueva escala de remuneraciones según el grado jerárquico.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Según establece la normativa, “fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio y agosto de 2026”, de acuerdo con los importes detallados en el Anexo I de la resolución.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en agosto de 2026

La nueva escala salarial contempla incrementos para todas las jerarquías. Estos son los haberes correspondientes a agosto de 2026:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403

Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437

Suboficial Mayor: $1.685.582

Suboficial Principal: $1.494.308

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244

Sargento y Cabo Principal: $1.046.123

Cabo Primero: $938.836

Cabo y Cabo Segundo: $868.946

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452

Como en actualizaciones anteriores, el Ministerio de Defensa aclaró que estos montos se liquidan de acuerdo con las partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Escala salarial de la Policía de Establecimientos Navales para agosto 2026

La Resolución Conjunta 35/2026 también actualizó los haberes del personal de la Policía de Establecimientos Navales, que en agosto percibirá los siguientes salarios:

Comisario Inspector: $1.039.206

Comisario: $997.473

Subcomisario: $927.792

Oficial Principal: $809.158

Oficial Inspector: $736.105

Oficial Subinspector: $615.644

Oficial Ayudante: $509.954

Oficial Subayudante: $448.501

Subescribiente: $732.319

Sargento Primero: $553.242

Sargento: $530.153

Cabo: $425.107

Agente de Primera: $410.900

Agente de Segunda: $404.250

Las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Wikipedia.

Con esta actualización, el Gobierno nacional busca mantener vigente la escala salarial del personal militar y de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Defensa, fijando los valores que regirán durante el octavo mes del año para todas las categorías alcanzadas por la normativa.