Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

El personal de las Fuerzas Armadas argentinas percibirá en agosto de 2026 un nuevo reajuste salarial dispuesto por el Ministerio de Defensa. La actualización quedó oficializada mediante la Resolución Conjunta 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece los haberes correspondientes para junio, julio y agosto de este año.
La medida alcanza a todos los integrantes del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal de la Policía de Establecimientos Navales, con una nueva escala de remuneraciones según el grado jerárquico.
Según establece la normativa, “fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio y agosto de 2026”, de acuerdo con los importes detallados en el Anexo I de la resolución.
Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en agosto de 2026
La nueva escala salarial contempla incrementos para todas las jerarquías. Estos son los haberes correspondientes a agosto de 2026:
- Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170
- General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343
- General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075
- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979
- Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403
- Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064
- Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586
- Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384
- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437
- Suboficial Mayor: $1.685.582
- Suboficial Principal: $1.494.308
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725
- Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244
- Sargento y Cabo Principal: $1.046.123
- Cabo Primero: $938.836
- Cabo y Cabo Segundo: $868.946
- Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491
- Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452
Como en actualizaciones anteriores, el Ministerio de Defensa aclaró que estos montos se liquidan de acuerdo con las partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Escala salarial de la Policía de Establecimientos Navales para agosto 2026
La Resolución Conjunta 35/2026 también actualizó los haberes del personal de la Policía de Establecimientos Navales, que en agosto percibirá los siguientes salarios:
- Comisario Inspector: $1.039.206
- Comisario: $997.473
- Subcomisario: $927.792
- Oficial Principal: $809.158
- Oficial Inspector: $736.105
- Oficial Subinspector: $615.644
- Oficial Ayudante: $509.954
- Oficial Subayudante: $448.501
- Subescribiente: $732.319
- Sargento Primero: $553.242
- Sargento: $530.153
- Cabo: $425.107
- Agente de Primera: $410.900
- Agente de Segunda: $404.250
Con esta actualización, el Gobierno nacional busca mantener vigente la escala salarial del personal militar y de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Defensa, fijando los valores que regirán durante el octavo mes del año para todas las categorías alcanzadas por la normativa.