Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Detuvieron a un argentino en Málaga acusado de asesinar a una mujer de 45 años. Foto: Imagen ilustrativa creada con IA

Un hombre de 60 años de origen argentino fue detenido por la Guardia Civil de España tras ser acusado de asesinar a una mujer de 45 años y de nacionalidad búlgara, en la ciudad de Málaga, situada a unos 500 kilómetros al sur de Madrid. De acuerdo a las autoridades españolas, el hecho tuvo lugar el pasado martes 21 de julio a primera hora en una casa ubicada en la localidad de Benahavís, perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a la Policía para que se hicieran presentes en el lugar por incidentes ocurridos allí.

A los pocos minutos, una patrulla llegó al domicilio y encontró a la mujer tendida en el suelo bajo un charco de sangre y serias lesiones en el cuello. Testigos mencionaron, además, que advirtieron que algo estaba sucediendo en el lugar ya que habían oído un fuerte grito proveniente de la casa. Además, precisaron que, tras la llegada de los oficiales, el presunto homicida había intentado huir en su vehículo.

Detención y supuesto intento de suicidio por parte del argentino acusado de asesinato

Personal policial llegó al domicilio cerca de las 10 de la mañana de aquel martes y logró atrapar al presunto asesino a unos 30 kilómetros de la casa. Al ver que iba a ser arrestado, el sujeto habría intentado quitarse la vida frente a los oficiales. Pero los agentes pudieron reducirlo y, de inmediato, lo trasladaron a la alcaldía más cercana. En este momento, se encuentra detenido y a la espera de ser llamado a declarar por orden del fiscal de la causa.

El crimen no sería enmarcado bajo la carátula de "violencia de género". Foto: Imagen ilustrativa creada con IA

Las autoridades gubernamentales sostuvieron ante los medios locales que el caso se investiga como un crimen sin el agravante por violencia de género, es decir, como un “homicidio con arma blanca”.

Según la agencia española EFE, así lo confirmó el delegado del gobierno de Andalucía, quien sostuvo que, por el momento, no hay elementos que prueben que se haya tratado de un asesinato con el componente de violencia de género. El funcionario lo indicó en referencia a la declaración de la hija de la víctima.

Fiscalía aún no ha dado información acerca de la carátula de la causa. Sin embargo, los investigadores solicitaron una autopsia del cuerpo de la mujer para determinar la causa de muerte. Los resultados del informe pericial por parte del Instituto de Medicina Legal de la ciudad española aún no se difundieron.

Argentino acusado de homicidio en España: cómo conoció a la víctima

El argentino, cuya identidad no ha trascendido públicamente, habría conocido a la mujer de origen búlgaro, llamada Melinda, en 2020, durante la pandemia. Durante un tiempo, fueron compañeros de cuarto allí en España hasta que habrían comenzado un vínculo amoroso.

El hombre habría conocido a la víctima en 2020. Foto: EFE

Según la investigación, luego, la mujer le habría alquilado una vivienda al ciudadano argentino para que pudiera vivir en Málaga. Pero, desde hacía dos meses, el hombre vivía en la localidad de Benahavís. No obstante, las autoridades judiciales no precisaron aún si el sujeto habitaba en la vivienda de Melinda y si, en efecto, seguían manteniendo una relación.