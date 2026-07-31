comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Javier Milei tuvo la presentación de un nuevo proyecto para la construcción de una nueva planta de producción de urea. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Se trata de la construcción de una nueva planta de producción de urea.
Se trata de la construcción de una nueva planta de producción de urea. Foto: Prensa Gobierno
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un acto desarrollado en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó la presentación del proyecto de la empresa Pampa Energía para la construcción de una nueva planta de producción de urea. La iniciativa contó con el visto bueno del Comité Evaluador para ingresar formalmente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla un desembolso total de 2.700 millones de dólares.

El encuentro, desarrollado este viernes 31 de julio, contó con la presencia del presidente de la firma, Marcelo Mindlin, junto a altos ejecutivos de la compañía y los principales referentes del gabinete nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La intención del Gobierno es que la construcción de la infraestructura industrial tenga un fuerte impacto en el mercado laboral y en la cadena de suministros del sector agroindustrial de la siguiente manera:

  • Etapa de obra: se proyecta la creación de más de 3.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
  • Fase operativa: una vez pautada su puesta en marcha, el establecimiento empleará a unas 300 personas de forma permanente.
  • Capacidad proyectada: la planta tendrá un potencial de producción de 2,1 millones de toneladas anuales de urea, un insumo central para la fertilización de suelos y el desarrollo del sector agrícola nacional.

Además del Milei y el liderazgo de Pampa Energía -representado también por su CEO, Gustavo Mariani, y el director ejecutivo, Nicolás Mindlin-, la comitiva oficial estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

GobiernoJavier MileiRIGIPampa EnergíaEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES paga a DNI terminados en 0, 1, 2 y 3:fechas clave de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones

    ANSES paga a DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: fechas clave de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones

  2. Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

    Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

  3. Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

    Jubilados y pensionados ANSES: cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

  4. Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

    Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

  5. Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

    Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

Martín Menem defendió la reforma del Banco Central y anticipó el debate en Diputados:“Argumentos a favor de mantenerlo no quedan”

Javier Milei negó que el desembolso de dólares de EEUU haya “salvado” a la Argentina:“Su aporte fue de menos del 5%”

Economía

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

Internacionales

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España: cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Duras palabras de Juan Román Riquelme por el rendimiento de Boca ante O’Higgins en la Sudamericana:“No te pueden hacer un gol de lateral”

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Donald Trump advirtió que la crisis migratoria en Ceuta podría repetirse en Estados Unidos si ganan los demócratas