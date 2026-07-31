Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Se trata de la construcción de una nueva planta de producción de urea. Foto: Prensa Gobierno

En un acto desarrollado en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó la presentación del proyecto de la empresa Pampa Energía para la construcción de una nueva planta de producción de urea. La iniciativa contó con el visto bueno del Comité Evaluador para ingresar formalmente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla un desembolso total de 2.700 millones de dólares.

El encuentro, desarrollado este viernes 31 de julio, contó con la presencia del presidente de la firma, Marcelo Mindlin, junto a altos ejecutivos de la compañía y los principales referentes del gabinete nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La intención del Gobierno es que la construcción de la infraestructura industrial tenga un fuerte impacto en el mercado laboral y en la cadena de suministros del sector agroindustrial de la siguiente manera:

Etapa de obra: se proyecta la creación de más de 3.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

Fase operativa: una vez pautada su puesta en marcha, el establecimiento empleará a unas 300 personas de forma permanente .

Capacidad proyectada: la planta tendrá un potencial de producción de 2,1 millones de toneladas anuales de urea, un insumo central para la fertilización de suelos y el desarrollo del sector agrícola nacional.

Además del Milei y el liderazgo de Pampa Energía -representado también por su CEO, Gustavo Mariani, y el director ejecutivo, Nicolás Mindlin-, la comitiva oficial estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.