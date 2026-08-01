PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

La app Mi PAMI permite realizar múltiples trámites desde el celular. Foto: pami.org.ar

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) dispone de una herramienta clave para aquellos jubilados y pensionados que pasen tiempo solos en sus hogares. Los mismos podrán utilizar un botón de emergencias de la app Mi PAMI que les permitirá comunicarse rápidamente con su sucursal más cercana.

Para acceder a este beneficio solo es necesario poseer la aplicación que se encuentra disponible para descargar en cualquier dispositivo desde Play Store o App Store. Desde allí, los beneficiarios pueden realizar gran cantidad de gestiones como solicitar turnos, acceder a recetas electrónicas, consultar la cartilla médica, entra otras.

La app Mi PAMI permite solicitar turnos, acceder a recetas electrónicas y consultar la cartilla médica, entre otras opciones. Foto: PAMI

¿Cómo funciona el botón de emergencias de PAMI?

El botón de emergencias de PAMI es una herramienta que facilita la comunicación de los afiliados en situaciones de urgencia. Los mismos pueden hablar con la central de forma rápida y sencilla sin necesidad de recordar o marcar números.

Acceder a la app Mi PAMI. Presionar el botón de emergencias. La llamada se inicia automáticamente. La herramienta comparte por Whatsapp los datos con familiares o contactos de confianza.

De esta forma, ante una situación de salud comprometedora que requiera atención urgente, los jubilados pueden obtener ayuda inmediata desde cualquier lugar del país y en cualquier momento.

La app MI PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

Ante cualquier consulta, se puede ingresar al sitio web oficial de PAMI o a la aplicación Mi PAMI para acceder a la información detallada sobre esta y las demás funcionalidades disponibles.

Cómo registrarse en Mi PAMI paso a paso

Para comenzar a usar la plataforma, el afiliado debe crear una cuenta. El registro se puede hacer desde la app Mi PAMI, disponible para Android y iOS, o desde el sitio web oficial mi.pami.org.ar.

Durante el proceso, el sistema solicita completar datos personales básicos: DNI, sexo según figura en el documento, CUIL y número de trámite del último DNI. Este último dato aparece impreso en el documento y es necesario para validar la identidad del usuario.

Luego, se debe crear una contraseña segura. PAMI recomienda no utilizar datos personales fáciles de adivinar y no compartir la clave con terceros.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

El último paso consiste en ingresar un número de celular. La plataforma envía un código de cuatro dígitos por SMS, que debe cargarse en pantalla para validar el teléfono y finalizar el alta de la cuenta.

¿Tenías usuario anterior? Este dato es clave

Uno de los puntos que más confusión genera es qué ocurre con los usuarios creados en versiones anteriores de la aplicación o del sistema. Según la información oficial, si el afiliado tenía un usuario previo, debe registrarse nuevamente, ya que los perfiles antiguos no son válidos para ingresar a la nueva plataforma.

Por eso, si al intentar acceder aparece un error o el sistema no reconoce los datos, conviene revisar si corresponde hacer un nuevo registro en lugar de insistir con la cuenta anterior.

Qué hacer si olvidaste la contraseña de Mi PAMI

Si el problema es que no recordás la clave, no es necesario crear una cuenta desde cero. En la pantalla de inicio de sesión aparece la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, desde donde se puede iniciar el proceso de recuperación.

Para restablecerla, el sistema solicita el CUIL y acceso al teléfono asociado a la cuenta. Luego, PAMI envía un código para validar la identidad y permitir la creación de una nueva contraseña.

Si no recordás tu clave de Mi PAMI, el sistema solicita el CUIL y acceso al teléfono asociado a la cuenta. Luego, PAMI envía un código para validar la identidad y permitir la creación de una nueva contraseña. Foto: PAMI

Este paso es importante porque evita bloqueos innecesarios y permite recuperar el acceso de manera más rápida si los datos cargados están actualizados.

No llega el SMS o el mail: cuál es la solución

Otro inconveniente frecuente ocurre cuando el código de validación no llega al celular o cuando el correo electrónico no aparece en la bandeja de entrada. En ese caso, PAMI recomienda verificar que los datos ingresados estén bien escritos y revisar la carpeta de spam o correo no deseado.

Si el mensaje no llega, también se puede volver a solicitar el código. Cuando el error persiste, la indicación oficial es comunicarse mediante los canales de contacto de PAMI o realizar un reclamo online desde la página del organismo.

Mi PAMI dice que ya existe un usuario con mi DNI

Si al registrarte aparece un mensaje que indica que ya hay un usuario creado con ese DNI, lo primero es controlar que todos los datos estén cargados correctamente.

Si el inconveniente continúa, una alternativa es intentar recuperar la contraseña desde la opción correspondiente. En caso de que el error siga, PAMI recomienda comunicarse por los canales oficiales o iniciar un reclamo específico sobre Mi PAMI.

Si al registrarte aparece un mensaje que indica que ya hay un usuario creado con ese DNI, lo primero es controlar que todos los datos estén cargados correctamente. Foto: Unsplash.

Qué se puede consultar dentro de Mi PAMI

Una vez que el usuario logra ingresar, la plataforma permite acceder a varias gestiones importantes. Entre ellas se destacan la credencial digital, las recetas electrónicas, la cartilla médica, las órdenes médicas, los turnos de agencia, los trámites web y la información de emergencias.

En el caso de las recetas electrónicas, PAMI informa que se pueden consultar tanto las vigentes como las históricas. Además, cada receta muestra su estado, lo que permite saber si todavía puede utilizarse o si ya venció.

La plataforma Mi PAMI permite acceder a la credencial digital, las recetas electrónicas, la cartilla médica, las órdenes médicas, los turnos de agencia, los trámites web y la información de emergencias. Foto: PAMI

Para las órdenes médicas, el sistema permite ver las vigentes y el historial. Según la información oficial, no es necesario imprimir la Orden Médica Electrónica, ya que el especialista puede verla en el sistema.

Consejos rápidos si Mi PAMI no te deja ingresar

Antes de iniciar un reclamo, conviene hacer una revisión básica: