Renunció Leandro Petersen, el director de Marketing de la AFA: “Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal”

El dirigente renunció después de 9 años. Foto: Cuenta de Twitter de Leandro Petersen

El director comercial de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, anunció su renuncia al cargo que ocupaba desde hacía nueve años. La decisión fue ejecutada durante un evento con sponsors en el predio de Ezeiza, en el que estuvo acompañado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

“Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto. Tengo otros desafíos. Siempre estaré a disposición de AFA. De estos lugares uno nunca se va”, expresó Petersen durante la conferencia de prensa en la que se presentó al equipo que asumirá sus funciones. Según sostuvo el propio ejecutivo, la decisión se la había comunicado a Tapia “incluso, antes del Mundial”.

La renuncia coincidió con informaciones del ámbito judicial que ubicaron a Petersen en el centro de una investigación en Estados Unidos. Dos fuentes judiciales señalaron que sería el testigo que el pasado miércoles 29 de julio no se presentó a declarar ante el Gran Jurado de Miami que investiga movimientos financieros sospechosos vinculados a la firma TourProdEnter en entidades bancarias estadounidenses.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el testigo que faltó a la cita habría justificado su ausencia al encontrarse en una etapa de definición sobre su estrategia legal frente al fiscal Michel Berger. Sin embargo, desde el entorno cercano a Petersen desmintieron categóricamente que se trate de la misma persona y negaron vinculación con las actuaciones en territorio norteamericano.

Durante el acto, el propio Tapia aludió a las versiones periodísticas con una frase en tono irónico al presentar al funcionario saliente: “Leandro, el descubierto, porque ya no es más el encubierto”. Tras la conferencia de prensa, que concluyó con la interpretación del Himno Nacional a cargo de la cantante Luz Gaggi frente a representantes de un centenar de empresas patrocinadoras, Petersen publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para formalizar el cierre de su ciclo.

“Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses. Durante 9 años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial”, escribió el ahora exejecutivo, quien provenía de la gestión comercial de Rosario Central.

Sede de la AFA

En su texto de balance, agradeció expresamente a la cúpula directiva de la institución. “Agradezco a las personas que hicieron posible este camino por todo lo que aprendí y disfruté en el recorrido. Especialmente, al presidente Claudio Tapia, a Pablo Toviggino y a todo el Comité Ejecutivo, que me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente. AFA estará siempre en mi vida y en mi corazón, y yo estaré a disposición de esta gloriosa institución en todo momento. Porque hay lugares de los que uno nunca se va del todo”, concluyó.