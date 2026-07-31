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Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Para evitar que el dólar superara la barrera que fijó el equipo económico, el área a cargo de Luis Caputo vendió divisas de sus propias cuentas. Los detalles del movimiento para entender por qué intervino el Tesoro y cómo funciona la maniobra en la práctica.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Luis Caputo y Javier Milei.
Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei
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En una jornada marcada por la volatilidad cambiaria y el vencimiento de títulos importantes, el Ministerio de Economía asumió un rol activo en la plaza oficial para evitar que el tipo de cambio supere la barrera de los $1500. Según estadísticas oficiales y el análisis de consultoras privadas, el Tesoro vendió dólares de sus propias arcas en un contexto donde el Banco Central se vio imposibilitado de intervenir para no recurrir a la emisión monetaria.

En el mercado del dólar hay una regla no escrita pero que todos los operadores conocen: para el Gobierno, la cotización oficial no debe superar el techo de los $1500. Cuando la demanda presiona y el precio amenaza con romper ese límite, las autoridades deben decidir cómo intervenir para calmar las aguas.

Sin embargo, para frenar la suba, el equipo económico aplicó un giro en su estrategia habitual: no fue el Banco Central el que salió a vender dólares, sino el propio Ministerio de Economía (el Tesoro Nacional) con las divisas que tiene guardadas en sus cuentas.

¿Por qué intervino el Tesoro y no el Banco Central?

Para entender el movimiento, hay que diferenciar el rol de cada organismo:

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  • El Banco Central es el encargado de administrar la moneda y las reservas del país. Si el BCRA sale a vender dólares al mercado para bajar el precio, a cambio recibe pesos. Para la lógica del Gobierno, esa jugada terminaría afectando su meta de no emitir ni manipular la cantidad de billetes en circulación.
  • El Tesoro (Ministerio de Economía) funciona como la «caja» del Estado: cobra impuestos, paga gastos y guarda fondos propios tanto en pesos como en dólares.

Durante esa jornada vencía un título financiero atado a la evolución del dólar oficial (una letra conocida en la jerga financiera como D31L6). Como muchos inversores salieron a buscar dólares para cubrirse por ese vencimiento, la demanda se disparó. Ante la decisión del Banco Central de no intervenir para no alterar su política monetaria, el Tesoro usó sus propios ahorros en dólares para abastecer esa demanda y ponerle un freno a la cotización.

En este contexto, los analistas de mercado lo detectaron al revisar las estadísticas oficiales del sistema financiero:

  1. Cayeron los dólares del Gobierno: los depósitos en dólares que el Ministerio de Economía tiene guardados en el Banco Central bajaron US$ 146 millones.
  2. Subieron sus pesos: al mismo tiempo, sus cuentas en moneda nacional aumentaron en un monto equivalente a esa venta (unos $220.000 millones).
Ministerio de Economía
Ministerio de Economía

Ese intercambio de fichas confirmó que el Estado vendió divisas a un precio apenas por debajo de los $1500 y logró estabilizar la plaza cambiaría. La maniobra duró poco y cumplió su objetivo de corto plazo, ya que en las jornadas siguientes, la calma regresó al mercado: el Banco Central volvió a su ritmo habitual, compró US$ 153 millones para recuperar las reservas y el dólar mayorista cerró en torno a los $1488.

Con este movimiento, el Gobierno dejó en claro que cuenta con herramientas alternativas para defender su pauta cambiaria y mantener el control sobre el precio del dólar.

Economía argentinaDólarTesoro
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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