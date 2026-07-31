Italia confirmó la suspensión de Schengen con España: cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Italia suspendió el acuerdo Schengen con España. Foto: Web.

Italia finalmente decidió suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España en medio de la crisis migratoria provocada por la llegada masiva de personas al enclave español de Ceuta desde Marruecos. La decisión fue anunciada por el gobierno italiano como una medida extraordinaria para reforzar la seguridad y el control de las fronteras.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sostuvo que la medida busca proteger a la población y evitar que ingresen “flujos incontrolados de migrantes” al territorio de la Unión Europea.

“La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”, escribió Tajani en la red social X.

Italia tomó esta radical decisión tras la crisis migratoria de España. Foto: Unsplash.

El funcionario agregó que se trata de una herramienta contemplada por los tratados europeos y aseguró que resulta “inevitable” ante la situación actual. Además, reclamó una estrategia conjunta entre los países de la Unión Europea para impedir el ingreso irregular de migrantes y reducir los riesgos asociados, incluida la amenaza del terrorismo.

¿Qué significa que Italia suspenda Schengen con España?

La suspensión no implica que España o Italia abandonen el espacio Schengen, sino que uno de los países restablece de forma temporal los controles fronterizos, una posibilidad prevista en el Código de Fronteras Schengen cuando existen amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional.

Como Italia no comparte frontera terrestre con España, los controles se aplicarán principalmente a quienes viajen:

En avión entre ambos países.

En ferry o barco .

En vuelos o conexiones procedentes de España hacia Italia.

Esto significa que los pasajeros volverán a estar sujetos a controles documentales más estrictos al ingresar al territorio italiano, aun cuando ambos países formen parte del espacio Schengen.

¿Cómo afecta esta medida al turismo?

La principal consecuencia para los turistas será un aumento de los controles y de los tiempos de espera. Quienes tengan previsto viajar entre España e Italia podrían encontrar:

Controles de identidad más exhaustivos en aeropuertos y puertos.

Mayores tiempos de embarque y desembarque .

Posibles demoras en conexiones aéreas.

Incremento de las medidas de seguridad en terminales internacionales.

Sin embargo, los viajes no quedan prohibidos. Los ciudadanos de la Unión Europea y los visitantes extranjeros que cumplan con la documentación requerida podrán seguir desplazándose entre ambos países.

Las agencias de viajes y las aerolíneas también podrían verse obligadas a adaptar sus procedimientos para cumplir con las nuevas verificaciones, especialmente durante los períodos de mayor movimiento turístico del verano europeo.

Las consecuencias para Italia

Desde el punto de vista del gobierno italiano, el objetivo principal es reforzar la seguridad y controlar posibles movimientos secundarios de migrantes dentro del espacio europeo.

No obstante, la medida también puede traer consecuencias económicas y logísticas, como por ejemplo:

Mayor costo operativo para desplegar fuerzas de seguridad en aeropuertos y puertos .

Incremento de los tiempos de control migratorio .

Posibles complicaciones para el transporte de pasajeros .

Mayor presión sobre las autoridades fronterizas.

La decisión de Italia traerá consecuencias de mayores retrasos para el turismo. Foto: Wikipedia.

Además, este tipo de decisiones suele generar debate dentro de la Unión Europea, ya que uno de los principales beneficios del espacio Schengen es precisamente la libre circulación de personas.

Francia también reforzará los controles

En paralelo al anuncio italiano, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó un acuerdo con Francia para endurecer la vigilancia en la frontera franco-italiana.

Por su parte, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, informó que desde el sábado Francia multiplicará por cinco el número de policías desplegados en la frontera con España para reforzar los controles.

La decisión evidencia una respuesta coordinada entre varios países europeos frente a la presión migratoria registrada en los últimos días.

La crisis migratoria en Ceuta

La suspensión de Schengen llega después de una llegada masiva de migrantes a Ceuta, el enclave español ubicado en el norte de África.

Según informó el Ministerio del Interior de España, unas 60.000 personas ingresaron al territorio español desde Marruecos durante la crisis. De ese total, más de 48.000 ya fueron devueltas a Marruecos, mientras continúan los operativos para gestionar la situación.

Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la política migratoria europea y la capacidad de los países miembros para responder de manera coordinada ante situaciones excepcionales. Mientras tanto, los viajeros que tengan previsto desplazarse entre España e Italia deberán prever mayores controles y posibles demoras hasta que las autoridades decidan levantar la suspensión temporal de Schengen.