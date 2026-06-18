Horóscopo de hoy Cáncer: las predicciones para este 18 de junio de 2026

En la astrología, Cáncer está regido por Luna. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Perla. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 18 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

Te sientes complacido por palabras que te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no estar seguro de los sentimientos.

Salud y energía de Cáncer este día 18 de junio de 2026

Escucha atentamente los consejos de tus mayores, especialmente de tu familia, que es el único amor desinteresado que existe y tienes.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Durante este mes estarás más entusiasta y combativo para lograr lo que te propongas. No desperdicies este tiempo.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer? Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Cáncer? Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer? El número de la suerte de Cáncer es el 2.