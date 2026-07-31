El dato sobre el sobrepeso que preocupa a los médicos: podría elevar el riesgo de más tipos de cáncer

La obesidad aumenta el riesgo de cáncer

El sobrepeso y la obesidad ya eran reconocidos como un factor de riesgo para distintos tipos de cáncer, pero sin embargo, una investigación nueva sugiere que su impacto podría ser aún mayor, ya que el exceso de grasa corporal estaría asociado a un número más amplio de tumores.

Los resultados fueron arrojados durante el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026), donde un grupo de científicos analizó datos de cientos de miles de personas para comprender con mayor precisión cómo influye el peso corporal en el desarrollo del cáncer.

Este trabajo, intenta reforzar la importancia de mantener un peso saludable (más allá de lo estético), como parte de las estrategias de prevención junto a hábitos como hacer actividad física, una alimentación equilibrada y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

El sobrepeso podría estar relacionado con hasta 18 tipos de cáncer, según un estudio

Hasta ahora, la evidencia científica había establecido una relación clara entre la obesidad y 13 tipos de cáncer. Sin embargo, el nuevo análisis encontró indicios de que esa lista podría ampliarse hasta 18 tumores.

Entre los nuevos cánceres que mostraron una posible asociación con el exceso de peso aparecen la leucemia, el linfoma no Hodgkin y, en personas que nunca fumaron, los cánceres de cabeza y cuello y vejiga. Los investigadores aclararon que aún se necesitan más estudios para confirmar estas relaciones, aunque los resultados fueron consistentes.

El cáncer de cabeza, entre los más peligrosos y asociados con la obesidad Foto: EFE

¿Por qué el exceso de peso aumenta el riesgo de cáncer?

Según explicaron los científicos en la investigación, el tejido adiposo no funciona únicamente como una reserva de energía. También actúa como un órgano capaz de producir hormonas y sustancias inflamatorias que pueden alterar el funcionamiento normal de las células.

Además, el sobrepeso suele estar asociado con niveles elevados de insulina y otros factores de crecimiento que favorecen la proliferación celular. Esa combinación de inflamación crónica, cambios hormonales y alteraciones metabólicas puede crear un ambiente propicio para el desarrollo de algunos tumores.

En este mismo sentido, organismos de salud ya reconocen una relación entre el exceso de peso y diversos tipos de cáncer, entre ellos:

Cáncer de mama (después de la menopausia).

Cáncer colorrectal.

Cáncer de endometrio.

Cáncer de riñón.

Cáncer de hígado.

Cáncer de páncreas.

Cáncer de esófago (adenocarcinoma).

Cáncer de vesícula biliar.

Cáncer de ovario.

Cáncer de tiroides.

Cáncer de estómago (cardias).

Meningioma.

Mieloma múltiple.

Con la nueva investigación, esa lista podría ampliarse si futuros estudios confirman los resultados obtenidos.

Obesidad. Foto: Freepik.

Qué recomiendan los especialistas para reducir el riesgo

Los investigadores remarcan que el sobrepeso es un factor de riesgo modificable, por lo que adoptar hábitos saludables puede contribuir a disminuir la probabilidad de desarrollar diversas enfermedades, incluido el cáncer.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una alimentación variada y equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el sedentarismo, no fumar, moderar el consumo de alcohol y consultar periódicamente al médico para realizar los controles preventivos correspondiente