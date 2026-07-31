comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El dato sobre el sobrepeso que preocupa a los médicos: podría elevar el riesgo de más tipos de cáncer

Los investigadores de un estudio detectaron que el riesgo podría alcanzar más tipos de tumores que los identificados hasta ahora. Cómo prevenirlos y cuáles son las mejores recomendaciones.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La obesidad aumenta el riesgo de cáncer
La obesidad aumenta el riesgo de cáncer
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El sobrepeso y la obesidad ya eran reconocidos como un factor de riesgo para distintos tipos de cáncer, pero sin embargo, una investigación nueva sugiere que su impacto podría ser aún mayor, ya que el exceso de grasa corporal estaría asociado a un número más amplio de tumores.

Los resultados fueron arrojados durante el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026), donde un grupo de científicos analizó datos de cientos de miles de personas para comprender con mayor precisión cómo influye el peso corporal en el desarrollo del cáncer.

Este trabajo, intenta reforzar la importancia de mantener un peso saludable (más allá de lo estético), como parte de las estrategias de prevención junto a hábitos como hacer actividad física, una alimentación equilibrada y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

El sobrepeso podría estar relacionado con hasta 18 tipos de cáncer, según un estudio

Hasta ahora, la evidencia científica había establecido una relación clara entre la obesidad y 13 tipos de cáncer. Sin embargo, el nuevo análisis encontró indicios de que esa lista podría ampliarse hasta 18 tumores.

Contenido Recomendado

El testimonio de Caro Trippar puso nuevamente el foco en el cáncer de mama:cuáles son las señales de alerta y cómo prevenirlo

El testimonio de Caro Trippar puso nuevamente el foco en el cáncer de mama: cuáles son las señales de alerta y cómo prevenirlo

¿Por qué muchas personas con hipertensión usan gorra? La explicación científica detrás de este hábito

¿Por qué muchas personas con hipertensión usan gorra? La explicación científica detrás de este hábito

Entre los nuevos cánceres que mostraron una posible asociación con el exceso de peso aparecen la leucemia, el linfoma no Hodgkin y, en personas que nunca fumaron, los cánceres de cabeza y cuello y vejiga. Los investigadores aclararon que aún se necesitan más estudios para confirmar estas relaciones, aunque los resultados fueron consistentes.

El cáncer de cabeza, entre los más peligrosos y asociados con la obesidad Foto: EFE

¿Por qué el exceso de peso aumenta el riesgo de cáncer?

Según explicaron los científicos en la investigación, el tejido adiposo no funciona únicamente como una reserva de energía. También actúa como un órgano capaz de producir hormonas y sustancias inflamatorias que pueden alterar el funcionamiento normal de las células.

Además, el sobrepeso suele estar asociado con niveles elevados de insulina y otros factores de crecimiento que favorecen la proliferación celular. Esa combinación de inflamación crónica, cambios hormonales y alteraciones metabólicas puede crear un ambiente propicio para el desarrollo de algunos tumores.

En este mismo sentido, organismos de salud ya reconocen una relación entre el exceso de peso y diversos tipos de cáncer, entre ellos:

  • Cáncer de mama (después de la menopausia).
  • Cáncer colorrectal.
  • Cáncer de endometrio.
  • Cáncer de riñón.
  • Cáncer de hígado.
  • Cáncer de páncreas.
  • Cáncer de esófago (adenocarcinoma).
  • Cáncer de vesícula biliar.
  • Cáncer de ovario.
  • Cáncer de tiroides.
  • Cáncer de estómago (cardias).
  • Meningioma.
  • Mieloma múltiple.

Con la nueva investigación, esa lista podría ampliarse si futuros estudios confirman los resultados obtenidos.

Obesidad. Foto: Freepik.

Qué recomiendan los especialistas para reducir el riesgo

Los investigadores remarcan que el sobrepeso es un factor de riesgo modificable, por lo que adoptar hábitos saludables puede contribuir a disminuir la probabilidad de desarrollar diversas enfermedades, incluido el cáncer.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una alimentación variada y equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el sedentarismo, no fumar, moderar el consumo de alcohol y consultar periódicamente al médico para realizar los controles preventivos correspondiente

SaludCáncerEstudio científico
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Empiezo a parecerme a mí”:el caso de Carmen y el primer trasplante de cara del mundo a partir de una donación por eutanasia

    “Empiezo a parecerme a mí”: el caso de Carmen y el primer trasplante de cara del mundo a partir de una donación por eutanasia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

Martín Menem defendió la reforma del Banco Central y anticipó el debate en Diputados:“Argumentos a favor de mantenerlo no quedan”

Javier Milei negó que el desembolso de dólares de EEUU haya “salvado” a la Argentina:“Su aporte fue de menos del 5%”

Economía

Visto bueno de Milei:Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Visto bueno de Milei: Pampa Energía invertirá 2.700 millones de dólares en una planta de urea tras ser aprobada por el RIGI

Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

Internacionales

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España: cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Duras palabras de Juan Román Riquelme por el rendimiento de Boca ante O’Higgins en la Sudamericana:“No te pueden hacer un gol de lateral”

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Donald Trump advirtió que la crisis migratoria en Ceuta podría repetirse en Estados Unidos si ganan los demócratas