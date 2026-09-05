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Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 05 de septiembre de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Capricornio está regido por Saturno. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Granate. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 05 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

La seducción les da un sabor especial a las reconciliaciones. Tu facilidad para complementar deseos hace que todo sea perfecto.

Salud y energía de Capricornio este día 05 de septiembre de 2026

Comprende la diferencia entre deseo y necesidad. Te ayudará a definir lo que es realmente importante y lo que es superficial.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Vive el día como un desafío a vencer. Tu convicción y capacidad de comunicación te permitirán crecer dentro de la empresa.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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