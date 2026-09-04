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Tras el anuncio sobre Malvinas, Javier Milei habla en la Conferencia Anual del IAEF: “Dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado”

El presidente argentino vuelve a brindar un discurso en el marco de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) en Misiones y luego de una semana cargada de apariciones públicas, entre ellas, la cadena nacional vinculada a la causa Malvinas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente habló para profundizar su modelo económico tras los anuncios ligados a la causa Malvinas.
El presidente habló para profundizar su modelo económico tras los anuncios ligados a la causa Malvinas. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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Javier Milei cerró este viernes la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Puerto Iguazú, Misiones. En su primera aparición pública frente empresarios tras la cadena nacional por la causa Malvinas, el presidente trazó un puente directo entre los números del modelo económico del Gobierno y la renovada ofensiva soberana en el Atlántico Sur.

La expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica y avanzar en el reclamo por Malvinas”, planteó el jefe de Estado en línea con el mensaje de sus principales ministros en el evento.

Durante su primera visita a Misiones desde el inicio de su mandato, Milei aprovechó la tribuna del hotel Loi Suites para blindar su programa económico de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027.

En este sentido, el líder de La Libertad Avanza descartó cualquier tipo de relajación fiscal o cambiaria. “La solución no pasa por prometer que no vamos a claudicar, sino de sacarnos a nosotros de la posibilidad de hacerlo”, lanzó. Con el calendario electoral a la vista, lanzó una pregunta retórica a la audiencia: “¿Qué vamos a hacer en el año electoral?“.

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Su respuesta fulminó los rumores del mercado y anticipó que no habrá salto devaluatorio en 2027. “Acá no entré por el bronce”, sentenció, y profundizó en la ortodoxia de su modelo de Gobierno: “No tiene sentido flexibilizar la política monetaria”. Además, reafirmó su promesa de campaña fundacional: “Mi compromiso es terminar de una vez y para siempre con la maldita inflación”.

En otro pasaje de su alocución, el presidente dejó entrever una confianza absoluta respecto al respaldo ciudadano en las próximas elecciones: al repasar las reformas estructurales impulsadas a lo largo de su administración, pronosticó un triunfo: “El año que viene le vamos a ganar. Dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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