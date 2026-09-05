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La cadena nacional ya pasó a la acción: el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

A través de un comunicado, el Ejecutivo confirmó el inicio de procedimientos legales y la medida castiga el negocio de los hidrocarburos en el Atlántico Sur con una advertencia: “La Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Islas Malvinas argentinas.
Islas Malvinas argentinas. Foto: REUTERS
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La embestida diplomática y económica del Gobierno contra la ocupación británica sumó su primer capítulo operativo. Por instrucción directa del presidente Javier Milei, la Cancillería activó los mecanismos legales para castigar a los actores privados que operan al margen de la ley en las Islas Malvinas.

A través de un documento oficial, el Ejecutivo confirmó la apertura de expedientes sancionatorios contra 45 sujetos, entre individuos y corporaciones. El objetivo central radica en investigar y penalizar la violación al artículo 2° de la Ley N° 26.659 a raíz de las tareas vinculadas a los hidrocarburos en las Islas Malvinas.

El presidente habló de la causa Malvinas.
Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

El texto detalló que el peso de la ley recaerá sobre un abanico amplio de responsables. El proceso apuntará no solo contra las firmas extractivas, sino también contra sus accionistas y aquellas empresas proveedoras de servicios logísticos u operativos.

El comunicado de la Oficina del Presidente elevó el tono frente a las provocaciones en la zona y ratificó la postura del país. “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión”, subraya el texto.

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La gestión de Milei enmarcó esta decisión legal en un contexto de reparación histórica. “Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación”, enfatizó.

Como cierre, el Gobierno despachó una advertencia para los capitales extranjeros que intenten sacar provecho de la usurpación territorial. “Es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía, encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”, concluyó el documento.

Milei ató el reclamo por Malvinas a su modelo económico: “La expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica”

Javier Milei cerró este viernes la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Puerto Iguazú, Misiones. En su primera aparición pública frente empresarios tras la cadena nacional por la causa Malvinas, el presidente trazó un puente directo entre los números del modelo económico del Gobierno y la renovada ofensiva soberana en el Atlántico Sur.

La expansión de las exportaciones nos permite jugar en geopolítica y avanzar en el reclamo por Malvinas”, planteó el jefe de Estado en línea con el mensaje de sus principales ministros en el evento.

Durante su primera visita a Misiones desde el inicio de su mandato, Milei aprovechó la tribuna del hotel Loi Suites para blindar su programa económico de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027.

GobiernoJavier MileiIslas Malvinas
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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