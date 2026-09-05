Estados Unidos prueba Ocean 2, el gigantesco dispositivo que transforma las olas del mar en electricidad

El Ocean 2, el proyecto estadounidense de convertir las olas en energía eléctrica. Foto: Captura de video.

La búsqueda de nuevas fuentes de energía renovable llevó a Estados Unidos a probar una tecnología que busca aprovechar una fuerza constante del océano: el movimiento de las olas. Se trata de Ocean 2, un enorme dispositivo desarrollado para convertir la energía undimotriz en electricidad y que fue sometido a una prueba de tres semanas frente a las costas del estado de Washington.

El prototipo fue instalado en Puget Sound, una extensa zona marítima del noroeste estadounidense. Durante el ensayo se analizaron diferentes aspectos de su funcionamiento, entre ellos la generación eléctrica, las comunicaciones por satélite y la resistencia de la estructura frente a las condiciones del mar.

El proyecto fue desarrollado por la empresa estadounidense Panthalassa y contó con la participación de Everett Ship Repair durante las pruebas. Los resultados iniciales fueron considerados prometedores para una tecnología que todavía se encuentra en una etapa experimental.

Cómo funciona Ocean 2 y cómo transforma las olas en electricidad

Ocean 2 utiliza un sistema denominado convertidor de energía undimotriz de tipo overtopping. Su funcionamiento aprovecha el movimiento generado por las olas para introducir agua en el interior de la estructura.

A medida que el dispositivo sube y baja con el oleaje, el agua ingresa a través de un sistema interno. Posteriormente, el líquido desciende y atraviesa una turbina, cuyo movimiento permite transformar la energía del flujo de agua en electricidad.

El Ocean 2, el proyecto estadounidense de convertir las olas en energía eléctrica. Foto: Captura de video.

La parte superior de Ocean 2 tiene una forma esférica de aproximadamente 10 metros de diámetro. Por debajo se encuentra un casco tubular de unos 60 metros de longitud, cuya mayor parte permanece sumergida.

Una de las características particulares del diseño es que puede adoptar una posición horizontal durante el traslado y luego colocarse verticalmente para comenzar a generar energía.

Una tecnología que busca resistir las condiciones del océano

El desarrollo de sistemas capaces de aprovechar las olas enfrenta importantes dificultades. A diferencia de las instalaciones solares o eólicas ubicadas en tierra, los dispositivos marítimos deben soportar permanentemente agua salada, corrosión, tormentas y organismos que se adhieren a las estructuras.

También existen desafíos relacionados con el mantenimiento y el costo de instalar y reparar equipos en el océano.

El diseño de Ocean 2 intenta reducir algunos de estos problemas mediante una estructura preparada para acompañar el movimiento del agua. El prototipo también fue sometido a diferentes evaluaciones destinadas a analizar su comportamiento en el ambiente marino.

La energía undimotriz tiene, además, una característica atractiva: las olas pueden proporcionar movimiento durante períodos prolongados y no dependen directamente de la presencia de luz solar.

Ocean 2 alcanzó picos de 50 kilovatios

Durante las pruebas realizadas en Washington, Ocean 2 alcanzó picos de producción de hasta 50 kilovatios cuando las condiciones del oleaje fueron favorables.

Sin embargo, ese valor representa un máximo registrado durante los ensayos y no significa que el dispositivo pueda mantener esa generación de manera constante.

El Ocean 2, el proyecto estadounidense de convertir las olas en energía eléctrica. Foto: Captura de video.

El resultado constituye una etapa importante para evaluar la viabilidad de la tecnología. Antes de avanzar hacia una explotación comercial, será necesario comprobar cómo se comporta durante períodos mucho más extensos y frente a condiciones marítimas más exigentes.

Panthalassa ya trabaja en nuevas versiones del sistema y apunta a desarrollar dispositivos que puedan integrarse en futuras infraestructuras energéticas instaladas en el océano.

Si la tecnología logra superar sus desafíos técnicos y económicos, la energía de las olas podría convertirse en una alternativa adicional dentro de la matriz de energías renovables.