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Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: cuáles son los nuevos valores y cuánto cuesta cada infracción

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las multas de tránsito. Con la nueva referencia, ya rigen los montos para las infracciones más frecuentes, desde exceso de velocidad hasta la falta de VTV o seguro obligatorio.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Tránsito
Tránsito Foto: Foto generada con IA
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La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de las multas de tránsito para el período comprendido entre septiembre y octubre de 2026. La modificación respondió a la actualización de la Unidad Fija (UF), el índice que se utiliza para determinar el monto de las infracciones en territorio bonaerense.

La nueva cotización de la UF pasó de $2.271 a $2.281, de acuerdo con la resolución publicada por el Gobierno provincial. Este valor se toma a partir del precio promedio de un litro de nafta premium informado por la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

Cada infracción prevista en la legislación vial está expresada en una determinada cantidad de unidades fijas. Por ese motivo, cuando se actualiza la UF, también se modifican los valores finales que deben afrontar los conductores sancionados.

Transporte Provincia de Buenos Aires
Aumentaron las multas en la Provincia de Buenos Aires. Foto: gba.gob.ar

Cuánto cuestan las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires

  • Exceso de velocidad: entre $342.150 y $2.281.000.
  • Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.140.500 y $2.737.200.
  • Circular sin seguro: entre $684.300 y $2.281.000.
  • Estacionar en lugares no permitidos: entre $114.050 y $228.100.
  • Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes: entre $456.200 y $2.281.000.
  • Cruzar un semáforo en rojo: entre $684.300 y $2.281.000.
  • Circular en contramano o por banquina: entre $456.200 y $2.281.000.
  • No usar cinturón de seguridad o casco: entre $228.100 y $1.140.500.
  • Circular con la VTV vencida: entre $684.300 y $2.281.000.

Cómo se calcula el valor de las infracciones

En la Provincia, las multas no tienen un monto fijo en pesos. La normativa establece una escala de Unidades Fijas para cada falta, mientras que el valor monetario de esa unidad se actualiza periódicamente según el precio de los combustibles.

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Cuidado al volante Foto: Foto generada con IA

De esta manera, conductas como el exceso de velocidad, la circulación sin seguro, la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o las infracciones vinculadas al consumo de alcohol al volante pueden variar de precio cada vez que se modifica la UF.

Paso a paso, cómo consultar si se registran multas en la Provincia

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes a través del sistema oficial de la Provincia de Buenos Aires. Para hacerlo, deben:

  1. Ingresar al sitio web de consulta de infracciones de la Provincia.
  2. Realizar la búsqueda por patente o por DNI.
  3. Completar la validación del sistema.
  4. Consultar el estado del vehículo o del conductor.

La plataforma permite conocer el detalle de las multas registradas y, en los casos en que no existan deudas, obtener el correspondiente libre deuda.

Qué hacer si se considera que una multa fue aplicada de manera incorrecta

Si un conductor entiende que una infracción fue registrada de forma errónea, puede presentar un descargo ante el Juzgado de Faltas que corresponda. Para iniciar el trámite es necesario aportar la documentación o las pruebas que respalden el reclamo.

Control de tránsito; multas. Foto: NA.
Control de tránsito; multas. Foto: NA.

La autoridad competente evaluará la presentación y determinará si corresponde mantener, modificar o dejar sin efecto la sanción.

MultasProvincia de Buenos AiresAutos
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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