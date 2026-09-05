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Impacto en la industria automotriz: Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Afectado por los aranceles de Estados Unidos, la baja demanda de vehículos eléctricos y la presión de China, el gigante alemán pactó con los sindicatos un ajuste sin precedentes que afectará al 15% de su plantilla mundial.

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Volkswagen concretó un acuerdo histórico entre la dirección y los sindicatos para profundizar su plan de ajuste global. La compañía informó que se eliminarán otros 50.000 empleos hasta final de la década, una cifra que se se suma a los 50.000 ya previstos y eleva el recorte total a 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

Con esta medida, el gigante automotriz está a punto de recortar uno de cada siete puestos de trabajo de su plantilla global, equivalente a aproximadamente el 15% del total de sus empleados. Desde el grupo empresario justificaron la medida y señalaron mediante un comunicado que “es esencial ajustar de forma sistemática los niveles de plantilla a la realidad económica”.

La crisis que atraviesa el mayor fabricante de automóviles de Europa responde a múltiples factores de presión externa. Entre ellos se destacan el impacto de los aranceles estadounidenses, la demanda irregular de vehículos eléctricos y, de manera determinante, la feroz competencia proveniente de China y dentro del mercado del país asiático.

Volkswagen, automotriz, Reuters
Volkswagen, automotriz, Reuters

La magnitud de la reestructuración superó ampliamente los mayores antecedentes registrados en la industria automotriz mundial a lo largo de las últimas décadas: dejó atrás los registros históricos de General Motors, que en 1991 recortó 74.000 empleos y cerró 21 fábricas ante el avance de la competencia japonesa, y posteriormente eliminó otros 47.000 puestos en 2009 durante su crisis financiera.

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Por su parte, Ford suprimió 35.000 puestos de trabajo y cerró cinco plantas en 2002, además de sucesivos recortes bajo su plan Way Forward. Los 100.000 despidos de Volkswagen se consolidan ahora como la mayor cifra de la historia del sector.

Crisis en Volkswagen: plantas en la cuerda floja y el aval del consejo

El delicado acuerdo alcanzado entre las partes también contempla advertencias críticas sobre la infraestructura de producción en territorio alemán. La dirección y los sindicatos coincidieron en que el futuro de cuatro plantas emplazadas en Hannover, Emden, Zwickau y Neckarsulm no está garantizado más allá de la década de 2030.

Una eventual clausura de estas instalaciones representaría un hito sin precedentes, ya que marcaría la primera vez que Volkswagen cierra fábricas plenamente operativas en su propio país de origen. Pese a la dureza del ajuste, el consejo de supervisión -organismo donde confluyen representantes de los trabajadores y accionistas- dio luz verde al proyecto.

Volkswagen
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El consejo de supervisión ha aprobado por unanimidad el plan de futuro del consejo de dirección presentado hoy”, declaró el consejero delegado, Oliver Blume, quien calificó la medida como “una señal firme para el futuro del grupo Volkswagen”.

Cabe destacar que el conglomerado alemán abarca un amplio abanico de marcas en su estructura: además de la insignia principal, agrupa a Škoda, SEAT y Cupra en el segmento generalista; a Audi, Bentley, Lamborghini y Ducati en el segmento prémium y de lujo; y a Porsche como marca deportiva independiente.

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