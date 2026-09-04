Petroleras desafían las sanciones de Argentina y confirman que avanzarán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

Petrolera Sea Lion Foto: REUTERS

Las empresas responsables del proyecto petrolero Sea Lion, localizado al norte de las Islas Malvinas, confirmaron que mantendrán sus planes de desarrollo pese a las nuevas medidas impulsadas por la Argentina. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration sostienen que cuentan con permisos válidos y que el conflicto no debería generar cambios significativos en el cronograma de la iniciativa energética.

La respuesta empresarial se conoció después de que el Gobierno argentino anunciara un procedimiento más rápido para investigar y castigar a las personas y compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El mecanismo fue instrumentado mediante el Decreto 868/2026, que colocó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

Qué dijeron Navitas y Rockhopper sobre sus licencias

En una declaración conjunta, las compañías señalaron que los permisos vinculados con Sea Lion fueron concedidos por la administración local de las islas y que, desde su perspectiva, continúan vigentes. También indicaron que el desarrollo cuenta con el respaldo del Gobierno británico, posición que contrasta directamente con el reclamo argentino de soberanía y jurisdicción sobre el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes.

Preoyecto en Sea Lion Foto: Reuters

Las petroleras buscaron transmitir tranquilidad a inversores, proveedores y mercados al afirmar que los acontecimientos recientes no tendrían efectos materiales sobre las actividades del proyecto. Esto incluye, según explicaron, los plazos previstos para completar las diferentes etapas de Sea Lion y avanzar hacia la producción comercial de crudo.

Dónde está Sea Lion y por qué es estratégico

El yacimiento está situado en el Atlántico Sur, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona con una profundidad cercana a los 450 metros. Fue descubierto por Rockhopper en 2010 y desde entonces atravesó diferentes evaluaciones técnicas, financieras y operativas antes de alcanzar una decisión de inversión.

Navitas se desempeña como operadora y posee una participación mayoritaria del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35% restante. Las dos empresas anunciaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, un paso determinante para pasar de la evaluación a la ejecución concreta del desarrollo.

Las estimaciones difundidas sobre Sea Lion ubican sus reservas probadas y probables en torno de los 314 millones de barriles de petróleo. El potencial total podría ser superior si se consideran recursos contingentes y eventuales ampliaciones, aunque su explotación dependerá del funcionamiento de la infraestructura, del acceso al financiamiento y de la evolución del conflicto jurídico y diplomático.

Cuándo comenzaría la producción de petróleo

Los responsables del proyecto prevén comenzar las tareas de perforación y terminación de pozos durante 2027. La primera producción se mantiene programada para el primer trimestre de 2028, de acuerdo con la actualización publicada por Rockhopper en agosto de 2026.

La primera etapa utilizaría la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, con una capacidad proyectada de 55.000 barriles diarios. Las compañías también analizan acelerar fases posteriores mediante una segunda unidad FPSO, denominada OSX-1, cuya adquisición fue estimada en aproximadamente US$125 millones, sin contabilizar las modificaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@jrsifuentes69

La incorporación de una segunda plataforma flotante podría agregar hasta 125.000 barriles diarios de capacidad, aunque la ampliación se encuentra sujeta a acuerdos técnicos, financieros y societarios. Rockhopper aclaró que todavía mantiene conversaciones con Navitas para definir cómo se integrará formalmente ese activo en la estructura conjunta del proyecto.

Cómo funcionarán las sanciones impulsadas por Argentina

La Ley 26.659 prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la autorización de las autoridades nacionales. El régimen también puede alcanzar a participantes indirectos y a determinadas empresas proveedoras de asistencia técnica, comercial, logística o financiera.

Las penalidades existentes incluyen inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para operar en el país. Si una compañía sancionada posee concesiones hidrocarburíferas en territorio argentino, la normativa contempla la posibilidad de que esos derechos reviertan al Estado nacional o a las provincias correspondientes.

Con el nuevo procedimiento, los organismos nacionales deberán informar posibles infracciones a la Cancillería dentro de los cinco días hábiles posteriores a tomar conocimiento. Si se abre un sumario, la empresa investigada contará con diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas.

El decreto también incorpora controles para compañías que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, solicitar permisos o recibir concesiones petroleras. El objetivo es impedir que empresas vinculadas directa o indirectamente con operaciones no autorizadas en Malvinas puedan obtener beneficios u oportunidades de inversión en la Argentina continental.

Un conflicto que combina energía, soberanía e inversiones

La continuidad de Sea Lion abre una nueva etapa en una disputa que excede el negocio petrolero. Para las empresas, el foco está puesto en cumplir el calendario de obras y sostener el respaldo financiero. Para la Argentina, la explotación de esos recursos sin autorización constituye una vulneración de sus derechos soberanos sobre el archipiélago y las aguas circundantes.

La firme respuesta de Navitas y Rockhopper muestra que, por ahora, las compañías no planean retroceder. Sin embargo, la ampliación de las sanciones puede elevar los riesgos para proveedores, accionistas y socios internacionales que necesiten mantener negocios o inversiones en el mercado argentino. El verdadero impacto se conocerá cuando el nuevo régimen comience a aplicarse sobre actores concretos de la cadena de Sea Lion.