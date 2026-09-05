Cambio drástico del clima: cuándo termina el frío polar y qué día hará 20 grados en Buenos Aires

Clima, calor. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El frío todavía no se despide de Buenos Aires. La llegada de una masa de aire polar provocará un descenso considerable de las temperaturas durante los próximos días, con mañanas muy frías, viento y registros cercanos a cero en diferentes sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires, conocido como AMBA.

Sin embargo, el panorama meteorológico también ofrece una señal alentadora para quienes esperan el regreso de las jornadas templadas. Las últimas previsiones indican que, después de atravesar el período más frío, la temperatura comenzará a recuperarse progresivamente hasta superar los 20 grados.

El cambio no será inmediato. Antes del repunte térmico, la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del conurbano deberán afrontar un fin de semana con condiciones plenamente invernales. El momento más frío se produciría durante el domingo, cuando las mínimas podrían ubicarse entre 1 y 3 grados, dependiendo de la zona.

Frío polar en Buenos Aires: qué pasará durante el fin de semana

El ingreso de aire frío se profundizará durante el sábado. Para esa jornada se esperan temperaturas máximas de entre 12 y 14 grados, acompañadas por viento del sudoeste y ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Algunas previsiones advierten que las ráfagas más intensas podrían acercarse a los 63 kilómetros por hora.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

La combinación de temperaturas bajas y viento intenso hará que la sensación térmica se ubique por debajo de los valores registrados por el termómetro. Por ese motivo, el ambiente podría sentirse especialmente frío durante las primeras horas de la mañana y después de la caída del sol.

El cielo presentaría abundante nubosidad durante parte del sábado. Aunque no se anticipa un evento generalizado de lluvias fuertes para el AMBA, algunos pronósticos contemplan una probabilidad baja o moderada de precipitaciones aisladas.

Domingo helado: la temperatura podría acercarse a cero

El domingo sería el día más frío de este episodio polar. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima se ubicaría entre 2 y 3 grados, mientras que en sectores suburbanos y localidades alejadas del Río de la Plata podría descender todavía más. Las zonas rurales y los lugares con menor densidad urbana presentan, además, posibilidades de registrar heladas.

En algunos puntos del oeste y el sur del conurbano bonaerense, las mínimas podrían encontrarse entre 1 y 3 grados. La máxima, mientras tanto, apenas rondaría los 10 o 12 grados durante la tarde.

Aunque el viento perdería intensidad en comparación con el sábado, el ambiente continuaría siendo muy frío. La baja temperatura acumulada durante la madrugada hará necesario mantener los abrigos a mano, especialmente para quienes tengan actividades programadas durante la mañana.

Cómo seguirá el tiempo durante el comienzo de la semana

El frío continuará presente durante el lunes, con una mínima estimada cercana a los 3 grados. A partir de allí comenzaría una etapa de recuperación gradual de las temperaturas, aunque todavía sin alcanzar valores propios de una jornada cálida.

Clima en Buenos Aires. Foto: NA

Hacia la mitad de la semana, las máximas podrían ubicarse entre los 17 y 18 grados. Este ascenso permitirá dejar atrás las condiciones más rigurosas de la ola polar, pero las mañanas seguirán siendo frescas y persistirá una marcada amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.

La recuperación tampoco sería completamente lineal. El pronóstico contempla un breve período de inestabilidad y un nuevo descenso de las marcas térmicas antes de que se instale un ambiente más agradable en la región metropolitana.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

La fecha señalada por las proyecciones meteorológicas es el martes 15 de septiembre. Ese día, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano podrían registrar una máxima aproximada de 21 grados, con valores cercanos a los 20 grados durante las horas centrales de la tarde.

La jornada comenzaría con una mínima cercana a los 8 grados, por lo que todavía será conveniente salir con abrigo durante la mañana. Con el paso de las horas, el viento del sector norte y luego del noroeste favorecerá el ingreso de aire más templado.

El cielo permanecería parcialmente nublado y las condiciones resultarían más agradables que las observadas durante el episodio polar. De concretarse esta tendencia, sería la primera jornada del período con una máxima superior a los 20 grados.

No obstante, esta recuperación podría ser transitoria. Las previsiones anticipan otro descenso para el miércoles 16, por lo que todavía no se trataría de una instalación definitiva del calor. Durante septiembre son habituales las variaciones pronunciadas de temperatura y la alternancia entre irrupciones frías y jornadas con características primaverales.

Qué zonas sentirán con mayor intensidad el frío

Las temperaturas más bajas se registrarían en localidades alejadas del centro porteño y del Río de la Plata. El fenómeno conocido como isla de calor urbana suele mantener registros ligeramente superiores en las áreas con mayor concentración de edificios y pavimento.

Por el contrario, en sectores abiertos, suburbanos y rurales del oeste y el sur del Gran Buenos Aires existe una mayor posibilidad de temperaturas cercanas a cero y formación localizada de heladas.

El frío también alcanzará a otras regiones del país. La masa de aire polar avanzará desde la Patagonia y provocará heladas y registros bajo cero en diferentes provincias. Además, existen avisos meteorológicos por nevadas en sectores de Mendoza y Neuquén.

Recomendaciones ante el fuerte descenso de temperatura

Frente a este escenario, se recomienda utilizar varias capas de ropa, proteger especialmente la cabeza, las manos y el cuello, y prestar atención a niños, adultos mayores y personas que deban permanecer durante períodos prolongados al aire libre.

También será importante circular con precaución durante las primeras horas del día en lugares donde puedan producirse heladas. Las superficies húmedas o cubiertas por escarcha pueden volverse resbaladizas.

El pronóstico puede modificarse conforme se acerquen las fechas mencionadas. Por eso, antes de organizar actividades al aire libre, conviene consultar las actualizaciones oficiales y los avisos meteorológicos vigentes.