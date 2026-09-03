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Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años: quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

El Hogar Residence es un edificio de 10 pisos desarrollado por Comunilife con una inversión de US$60 millones.

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El proyecto demandó una inversión de 60 millones de dólares
El proyecto demandó una inversión de 60 millones de dólares Foto: Unsplash
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la finalización de El Hogar Residence, un edificio de 83 apartamentos subsidiados ubicados en la Tiebout Ave, en Fordham, The Bronx. El proyecto demandó una inversión de 60 millones de dólares y forma parte del plan quinquenal de vivienda del estado, que apunta a crear o preservar 100.000 hogares asequibles con un presupuesto de 25.000 millones de dólares.

Quiénes califican y qué requisitos exige cada categoría

  • 50 apartamentos están reservados para personas mayores de 55 años que se encontraban en situación de calle. Incluyen servicios de apoyo provistos por Comunilife: gestión de casos, programación recreativa, atención de salud y conexión con recursos comunitarios.
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York Foto: Prensa governor.ny.gov
  • 32 apartamentos son para personas mayores de 62 años con ingresos bajos.
  • En ambos casos, el ingreso del hogar no puede superar el 40% del ingreso medio del área metropolitana de Nueva York (AMI), que para el año fiscal 2026 es de 104.300 dólares anuales para una familia tipo, según datos oficiales del HUD.
  • El alquiler equivale al 30% del ingreso de cada inquilino.

Qué incluye el edificio

  • 10 pisos, totalmente eléctrico, diseñado para cumplir con la certificación Enterprise Green Communities.
  • Internet de banda ancha gratuito en apartamentos y áreas comunes.
  • Sala comunitaria con cocina y computadoras, lavadero, bicicletero y espacio exterior.
  • Unidades adaptadas para personas con movilidad reducida y equipadas para residentes con discapacidad auditiva o visual.

Cómo se financia el proyecto

  • Créditos fiscales federales (Low-Income Housing Tax Credits): más de US$19 millones en capital.
  • Subsidio directo de la agencia estatal HCR: más de US$11 millones.
  • Programa HHAP (Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del estado): US$5,9 millones.
  • Programa ESSHI vía Departamento de Salud estatal: US$6 millones.
  • Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad: US$11,6 millones.
  • Fondos RESO A de la ciudad de Nueva York: US$700.000.

El senador estatal Gustavo Rivera señaló que el proyecto responde a una necesidad concreta del distrito: ofrecer estabilidad a personas mayores que pasaron décadas sin poder cubrir sus gastos básicos.

La asambleísta Yudelka Tapia destacó que 50 de las unidades irán a personas mayores en situación de vulnerabilidad extrema que carecían de opciones de vivienda estable.

Según un comunicado oficial de la oficina de Hochul, con esta obra, el estado acumula más de 11.000 viviendas asequibles creadas o preservadas en el Bronx y más de 87.000 en todo el territorio estatal.

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