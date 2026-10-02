comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Capricornio para el 02 de octubre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 02 de octubre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: No busques resolver tus conflictos con soluciones rápidas. Reflexiona y encuentra la mejor solución posible. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Aceptar lo que el otro tiene para dar, será un gran paso en el amor. No busques la perfección, valora las ganas de ser mejor.

Salud y energía de Capricornio este día 02 de octubre de 2026

Prueba ser más comunicativo. Gozarás con la manifestación de apoyo y de amor de tus allegados si te abres por completo.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu humildad.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

Capricorniohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo de hoy Piscis:las predicciones para este 02 de octubre de 2026

    Horóscopo de hoy Piscis: las predicciones para este 02 de octubre de 2026

  2. Horóscopo de Virgo hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 02 de octubre de 2026

    Horóscopo de Virgo hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 02 de octubre de 2026

  3. Horóscopo diario:las revelaciones para Libra este 02 de octubre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Libra este 02 de octubre de 2026

  4. Horóscopo diario:las revelaciones para Leo este 02 de octubre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Leo este 02 de octubre de 2026

  5. Horóscopo de hoy Sagitario:las predicciones para este 02 de octubre de 2026

    Horóscopo de hoy Sagitario: las predicciones para este 02 de octubre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Diputados:la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

Economía

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

ANSES y una fecha clave:quiénes cobran el viernes 2 de octubre, cuándo empiezan los pagos y qué DNI están incluidos

AySA:convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Internacionales

Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por planear el crimen de su madre

Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por planear el crimen de su madre

Buscan voluntarios para vivir gratis durante 3 meses en un famoso faro de California:qué ofrecen y cuáles son los requisitos

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués:ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales