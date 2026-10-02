Orgullo nacional: Lonely Planet eligió dos destinos argentinos entre los mejores del mundo que prometen ser furor en 2027

Calle Defensa Foto: sociallifeproject

La Argentina volvió a ocupar un lugar privilegiado en el mapa turístico internacional. La edición 2027 de Best in Travel, la selección anual elaborada por Lonely Planet, incluyó a Bariloche y la Región de los Lagos, y la Ciudad de Buenos Aires entre sus grandes recomendaciones para conocer durante el año.

La distinción no se limita a la belleza de sus paisajes. Mientras la Patagonia combina lagos, bosques, montañas y una profunda memoria cultural, la capital argentina cautiva con su arquitectura, sus barrios históricos, su gastronomía y el tango.

Bariloche, entre los destinos más sorprendentes del mundo

Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por la Cordillera de los Andes, San Carlos de Bariloche suele ser asociada con la nieve, el chocolate y el cerro Catedral. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes de que se convirtiera en uno de los centros turísticos más famosos del país.

En la zona de Laguna El Trébol se encontraron evidencias de presencia humana de hace más de 10.000 años. La región fue habitada por diferentes pueblos originarios, que dejaron instrumentos de piedra, pinturas rupestres y otras manifestaciones culturales.

Bariloche ofrece descuentos y precios congelados durante toda la temporada Foto: Unsplash

Durante siglos, el territorio funcionó como una vía de comunicación entre ambos lados de la cordillera. Sus senderos fueron utilizados por comunidades indígenas, misioneros, comerciantes, exploradores y arrieros. En el siglo XVII, las misiones jesuitas también buscaron establecerse cerca del Nahuel Huapi.

El crecimiento del poblado moderno comenzó hacia finales del siglo XIX y principios del XX, con la llegada de familias procedentes de diferentes regiones y países europeos. Aquella diversidad quedó reflejada en la arquitectura, la gastronomía y las costumbres locales.

La donación que cambió la historia de la Patagonia

Un episodio fundamental ocurrió en 1903, cuando el perito Francisco Pascasio Moreno donó a la Nación tres leguas cuadradas de tierras ubicadas cerca del brazo Blest del lago Nahuel Huapi.

Su objetivo era que esos paisajes fueran preservados para las generaciones futuras. La donación se convirtió en el punto de partida de la creación de las primeras áreas protegidas de la Argentina.

En 1922 se estableció el Parque Nacional del Sud y, en 1934, el Congreso creó oficialmente el Parque Nacional Nahuel Huapi. Actualmente, esta reserva natural comprende unas 710.000 hectáreas distribuidas entre Río Negro y Neuquén.

La magnitud de ese paisaje permite entender por qué Lonely Planet destacó a toda la Región de los Lagos. El destino ofrece senderismo, navegación, esquí, refugios de montaña, bosques milenarios y recorridos por algunos de los espejos de agua más impactantes de la Patagonia.

Buenos Aires, una capital construida por la historia

La otra gran elegida fue la Ciudad de Buenos Aires, una metrópoli reconocida por su intensa actividad cultural, su gastronomía y sus tradicionales milongas.

Buenos Aires fue fundada dos veces: la primera en 1536 por Pedro de Mendoza y la segunda en 1580 por Juan de Garay. El asentamiento definitivo se organizó alrededor del espacio que actualmente ocupa la Plaza de Mayo, escenario de acontecimientos decisivos para el país.

Plaza de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

En 1776, la ciudad fue declarada capital del Virreinato del Río de la Plata. Décadas más tarde, el 25 de mayo de 1810, fue protagonista de la revolución que desplazó al gobierno virreinal y dio origen al Primer Gobierno Patrio.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el puerto y el ferrocarril aceleraron su crecimiento. La llegada de inmigrantes españoles, italianos, sirios, libaneses, polacos y rusos produjo una enorme transformación social.

De aquella convivencia surgieron nuevas palabras, comidas, costumbres y expresiones artísticas. Los conventillos, cafés y barrios populares se convirtieron en espacios fundamentales para la construcción de la identidad porteña.

El tango, la expresión que conquistó al planeta

El tango nació en la cuenca del Río de la Plata, principalmente entre los sectores populares de Buenos Aires y Montevideo. Su música y su danza combinaron aportes de inmigrantes europeos, comunidades afrodescendientes y poblaciones criollas.

En 2009, la UNESCO declaró al tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, mediante una candidatura conjunta de la Argentina y Uruguay.

Por eso, recorrer barrios como San Telmo, La Boca, Boedo o Almagro permite descubrir mucho más que atractivos turísticos. Cada calle conserva parte de la memoria de una ciudad marcada por la inmigración, la música y las transformaciones sociales.

La elección de Bariloche y Buenos Aires representa mucho más que un reconocimiento turístico. En un mismo viaje es posible caminar entre bosques patagónicos, navegar por lagos de origen glaciar y, pocos días después, ingresar a una milonga porteña.