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Buscan voluntarios para vivir gratis durante 3 meses en un famoso faro de California: qué ofrecen y cuáles son los requisitos

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos busca un voluntario para vivir casi tres meses en el histórico faro de Point Reyes, frente al océano Pacífico. La propuesta incluye alojamiento, internet y otros servicios a cambio de 30 horas semanales de trabajo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Faro de Point Reyes, San Francisco, California.
Faro de Point Reyes, San Francisco, California. Foto: Unsplash
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El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos abrió una convocatoria para quienes quieran vivir durante casi tres meses en el histórico faro de Point Reyes, en California.

El puesto incluye alojamiento y servicios, pero exige trabajar 30 horas semanales, atender visitantes y soportar las condiciones del invierno frente al océano.

Faro de Point Reyes, San Francisco, California. Foto: Unsplash

Buscan voluntarios para vivir 3 meses en un famoso faro

La convocatoria es para un voluntario que pase la temporada de invierno en el faro de Point Reyes, un histórico edificio ubicado frente al océano Pacífico.

Se contempla alojamiento desde el 6 de noviembre de 2026 hasta el 1 de febrero de 2027. La persona seleccionada tendrá una habitación dentro de un departamento compartido, además de acceso a internet, lavandería, estacionamiento y servicios básicos.

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A cambio del alojamiento, el voluntario deberá cumplir con una carga de 30 horas semanales, distribuidas en cuatro turnos de 7,5 horas.

Entre las tareas se encuentran recibir visitantes, responder preguntas y brindar charlas sobre la historia del faro, el entorno natural y la fauna del parque.

La experiencia, sin embargo, implica trabajar durante el invierno. La zona puede presentar viento, niebla y mucha humedad, condiciones que forman parte de la vida cotidiana en este sector de la costa californiana.

La historia del faro de Point Reyes

El faro de Point Reyes encendió su luz por primera vez el 1 de diciembre de 1870 y permaneció en funcionamiento durante más de un siglo.

En 1975 dejó de utilizarse como señal principal después de ser reemplazado por un sistema automático. Desde entonces, el edificio conserva su función histórica y funciona como museo.

Uno de los aspectos más particulares de la visita es el acceso al faro: quienes quieran llegar hasta la estructura deben descender y luego subir 313 escalones.

El alojamiento destinado al voluntario se encuentra aproximadamente a cinco minutos a pie del centro de visitantes. Cuenta con cocina compartida, comedor y electrodomésticos básicos, mientras que el programa también contempla agua y gas.

La organización advierte además que quienes sean seleccionados deberán contar con vehículo propio para trasladarse. El alojamiento no permite mascotas y las instalaciones pueden registrar presencia de ratones.

Qué se puede hacer en Point Reyes durante el voluntariado

El faro es uno de los principales atractivos de Point Reyes, pero el entorno ofrece mucho más para quienes disfruten de la naturaleza.

El área protegida reúne más de 1.000 especies de plantas y animales, además de senderos, playas y sectores costeros.

Entre la fauna que puede encontrarse en la región aparecen ciervos, elefantes marinos, ballenas grises y numerosas especies de aves.

Los voluntarios también tendrán contacto directo con quienes recorren el parque, por lo que una parte importante de la experiencia consiste en explicar la biodiversidad y la historia del área natural.

Cuáles son los requisitos para vivir en el faro

La convocatoria corresponde al programa oficial de voluntariado del Gobierno federal de Estados Unidos y está destinada a la temporada de invierno 2026-2027.

Faro de Point Reyes, San Francisco, California. Foto: Unsplash

No se trata de un empleo remunerado. El beneficio principal es contar con alojamiento durante casi tres meses y servicios incluidos, además de la posibilidad de vivir en un sitio histórico frente al Pacífico.

Quienes estén interesados deben considerar especialmente las condiciones de la propuesta: trabajo presencial, 30 horas semanales, movilidad propia y exposición a las condiciones climáticas del invierno.

Para la persona seleccionada, la propuesta combina atención al público, conservación y contacto con la naturaleza en uno de los lugares históricos de la costa de California.

VoluntariosVoluntariadoEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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