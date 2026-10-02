Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Peter Lamelas ratificó su respaldo a Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas. Foto: Prensa Gobierno

En el marco de la segunda edición del Foro Argentina Andina, desarrollado este jueves en Tucumán, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, reafirmó el respaldo de su país a la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que la administración norteamericana apuesta al futuro económico y político de la Argentina.

Durante su exposición, el diplomático destacó el compromiso de Washington con el país y remarcó la voluntad de acompañar el proceso de reformas impulsado por el Gobierno. “Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina”, afirmó.

El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, y reunió a referentes políticos, empresariales y académicos de la región.

Peter Lamelas en la la segunda edición del Foro Argentina Andina, desarrollado en la provincia de Tucumán. Foto: X @USAmbassadorARG

Respaldo al Gobierno y mirada hacia 2027

Uno de los pasajes más destacados del discurso estuvo vinculado al escenario político argentino y a las perspectivas de continuidad del actual programa económico.

Sin rodeos, Lamelas expresó el respaldo de su país a la gestión libertaria y sugirió que el acompañamiento podría mantenerse más allá del actual mandato presidencial.

“Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después”, sostuvo.

Además, el embajador indicó que ese apoyo se traduce en acciones concretas: “Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel”.

El Corredor Andes-Atlántico y una línea de crédito por US$ 7.000 millones

En materia económica, el representante estadounidense puso el foco en el potencial productivo del norte argentino y afirmó que la región podría convertirse en uno de los motores del crecimiento nacional en los próximos años.

En ese contexto, recordó el reciente lanzamiento de la iniciativa Corredor Andes-Atlántico, un proyecto estratégico impulsado conjuntamente por Argentina y Estados Unidos para fortalecer la conectividad logística y comercial.

“Es un acuerdo estratégico para conectar los recursos del noroeste a la región andina, a los puertos en el Atlántico y al mundo”, explicó. Según detalló, la iniciativa contará con respaldo financiero del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Eximbank), que pondrá a disposición una línea de crédito de 7.000 millones de dólares.

Lamelas remarcó que el financiamiento constituye una señal de confianza en el rumbo económico argentino y aseguró que el programa podría extenderse hasta 2027 si el país mantiene el sendero de reformas y estabilidad propuesto por la administración de Milei.

Litio, cobre y el atractivo del RIGI

El embajador también resaltó el potencial de los recursos naturales argentinos, particularmente en sectores estratégicos para la transición energética y el desarrollo tecnológico global.

Según explicó, Argentina concentra hasta un 20% de las reservas mundiales de litio y posee importantes yacimientos de cobre, dos minerales considerados claves para las industrias vinculadas a la electromovilidad, el almacenamiento de energía y la innovación tecnológica.

No obstante, advirtió que la disponibilidad de recursos por sí sola no garantiza el desarrollo económico: “La potencia sola, sin atraer inversión, no vale”.

En esa línea, ponderó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que atribuyó la llegada de proyectos por más de 120.000 millones de dólares, de los cuales más de 42.000 millones estarían destinados a los sectores de minería y energía.

Críticas a Huawei y advertencias sobre ciberseguridad

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con la infraestructura tecnológica y seguridad digital. Lamelas sostuvo que Argentina debe avanzar hacia la construcción de un “ecosistema digital de confianza” y cuestionó la participación de empresas tecnológicas chinas en áreas consideradas críticas.

Peter Lamelas apuntó contra Huawei y advirtió que sus normativas comprometen la seguridad de los datos. Foto: X @USAmbassadorARG

En particular, apuntó contra Huawei y advirtió que las compañías estatales del gigante asiático están sujetas a normativas que, según su visión, comprometen la seguridad de los datos: “Las empresas estatales chinas responden a leyes que les obliga a entregar los datos al Estado y al Partido Comunista cuando ellos quieran”.

El diplomático consideró que esta situación representa riesgos para la privacidad, la infraestructura crítica y la ciberseguridad de los países que utilizan ese tipo de servicios tecnológicos. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”, sentenció.

Un mensaje de integración regional

Sobre el cierre de su participación, Lamelas reiteró la voluntad de profundizar la cooperación bilateral y vinculó el desarrollo del Corredor Andes-Atlántico con una etapa de expansión económica compartida entre ambos países.

“Es ahora que vamos a construir el Corredor Andes-Atlántico juntos. Es ahora que vamos a crecer juntos. Vamos a hacer Argentina grande otra vez, y vamos a hacer las Américas grandes otra vez”, concluyó.

Las declaraciones del embajador reflejaron un respaldo explícito de la administración estadounidense al programa económico de Milei y reforzaron la expectativa de una mayor cooperación en áreas estratégicas como energía, infraestructura, minería y tecnología durante los próximos años.