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Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán sin atención presencial durante cinco jornadas consecutivas. Qué servicios estarán disponibles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán sin atención presencial en noviembre.
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán sin atención presencial en noviembre. Foto: Archivo NA
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Los bancos de Argentina no brindarán atención presencial durante cinco días consecutivos en noviembre de 2026. La interrupción se extenderá desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive y estará determinada por la combinación del Día del Bancario, el fin de semana, un feriado nacional por la visita del Papa León XIV y un nuevo feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Cabe señalar que esta medida no significa que todos los servicios financieros de las entidades quedarán suspendidos durante ese período. Los clientes podrán continuar operando mediante aplicaciones, home banking, cajeros automáticos, tarjetas, billeteras virtuales y otros canales digitales. La principal modificación será el cierre de las sucursales y la interrupción de las operaciones que requieren atención personal.

Cuándo cierran los bancos durante cinco días

El período sin atención en las sucursales comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Bancario. Esta fecha se encuentra incorporada al calendario del sector financiero y, como ocurre habitualmente, no habrá actividad bancaria presencial en el país.

El sábado 7 y el domingo 8 las sucursales permanecerán cerradas por el descanso habitual del fin de semana. A continuación, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino, de acuerdo con el Decreto 1103/2026.

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Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán sin atención presencial en noviembre. Foto: NA

El cierre se completará el martes 10 de noviembre. El Banco Central estableció esa fecha como feriado bancario nacional mediante la Comunicación “A” 8487, por lo que las entidades financieras tampoco recibirán clientes de manera presencial. La actividad habitual se retomará el miércoles 11 de noviembre.

De esta manera, el calendario quedará organizado del siguiente modo:

  • Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario.
  • Sábado 7 de noviembre: cierre habitual.
  • Domingo 8 de noviembre: cierre habitual.
  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.
  • Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país.
  • Miércoles 11 de noviembre: reapertura de las sucursales, aunque será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Por qué habrá un nuevo feriado bancario en Argentina

El feriado bancario del martes 10 de noviembre fue establecido con motivo de la visita oficial del papa León XIV a Argentina. La presencia del pontífice está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en distintas jurisdicciones.

El Gobierno nacional declaró la visita de interés nacional y dispuso un cronograma de feriados para facilitar los operativos de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación. Las autoridades señalaron que las actividades previstas tendrán una convocatoria significativa y provocarán desplazamientos de fieles, visitantes y delegaciones.

Dentro de ese esquema, el BCRA incorporó el 10 de noviembre como feriado bancario en todo el territorio nacional. La decisión alcanza específicamente al sistema financiero, con independencia de los feriados que ese día regirán para otros sectores en determinadas jurisdicciones.

Banco Provincia. Foto: sitio oficial
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán sin atención presencial en noviembre.

En qué lugares será feriado el 9, 10 y 11 de noviembre

El Decreto 1103/2026 estableció un calendario con distinto alcance territorial. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que regirá en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

En cambio, el martes 10 de noviembre será feriado general únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Sin embargo, para el sistema bancario el alcance será nacional, por lo que no abrirán las sucursales de ninguna jurisdicción.

El miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, las sucursales ubicadas en territorio bonaerense podrían continuar cerradas, mientras que en el resto del país los bancos retomarán su funcionamiento habitual.

Qué operaciones bancarias se podrán realizar

A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán continuar utilizando los servicios electrónicos. Entre las operaciones disponibles se encontrarán las transferencias, el pago de servicios, las compras con tarjetas de débito y crédito, el uso de billeteras virtuales y las extracciones en cajeros automáticos, siempre sujetas a la disponibilidad de cada plataforma.

Quienes necesiten realizar trámites presenciales, retirar documentación o gestionar operaciones que requieran la intervención de un empleado deberán hacerlo antes del jueves 5 de noviembre o esperar hasta la reapertura correspondiente a su jurisdicción. También será recomendable revisar con anticipación los vencimientos y la disponibilidad de efectivo en los cajeros.

BancosPapa León XIVDía del Bancario
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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