comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

La Casa Rosada intentará que el régimen sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros tenga un tratamiento legislativo específico.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras.
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras. Foto: NA: DAMIAN DOPACIO
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno nacional buscará separar la discusión sobre la Ley de Tierras del debate parlamentario por el DNU 70/2023. La estrategia comenzó a tomar forma luego de una aclaración de la Corte Suprema, que precisó el alcance de una sentencia vinculada con el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Según la posición de la Casa Rosada, la intervención del máximo tribunal permite diferenciar el análisis del artículo 154 del decreto de la discusión general sobre la continuidad del DNU. El oficialismo considera que esta distinción podría facilitar las negociaciones con los bloques dialoguistas y con los diputados que responden a los gobernadores.

Qué aclaró la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

La Corte Suprema señaló que su sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El fallo se concentró en determinar si el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata tenía legitimación para impulsar la causa judicial.

El tribunal también indicó que su decisión no impide que se presenten nuevos planteos judiciales relacionados con el régimen de tierras rurales. Además, aclaró que la resolución tampoco limita las facultades del Congreso para analizar el decreto.

Contenido Recomendado

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

A partir de esta precisión, el Gobierno entiende que la controversia judicial sobre la Ley de Tierras y el tratamiento legislativo del DNU deben avanzar por vías separadas. Sin embargo, la aclaración no modifica por sí misma la situación parlamentaria del decreto ni resuelve definitivamente la discusión sobre las restricciones a compradores extranjeros.

Sesión en la Cámara de Diputados
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras. Foto: Noticias Argentinas

La estrategia del Gobierno en Diputados

La intención del oficialismo es impulsar un tratamiento legislativo específico para la regulación de la compra de tierras rurales. Una de las alternativas consideradas es incorporar el tema a una iniciativa separada o alcanzar un acuerdo con los bloques aliados sobre los límites aplicables a personas y empresas extranjeras.

Entre las opciones aparece el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado y debe ser tratado por Diputados. El capítulo vinculado con las tierras había sido retirado anteriormente debido a la falta de apoyo suficiente entre los aliados parlamentarios del Gobierno.

Con esta estrategia, la Casa Rosada busca que los legisladores puedan fijar una posición sobre la Ley de Tierras sin que eso determine su voto sobre la totalidad del DNU 70/2023. Algunos bloques cuestionaron la eliminación de las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, aunque mantienen posturas diferentes sobre las demás reformas incluidas en el decreto.

Cuándo se trataría el rechazo del DNU

La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el propósito de debatir el rechazo del DNU, junto con proyectos relacionados con discapacidad y endeudamiento familiar. Para habilitar la sesión y comenzar el tratamiento será necesario reunir un quórum de 129 diputados.

El Senado rechazó el decreto en marzo de 2024. Si la Cámara de Diputados también vota en contra, se completaría el procedimiento establecido por la Ley 26.122 para dejarlo sin efecto. En este escenario, el oficialismo concentrará las negociaciones en los bloques dialoguistas y en los representantes provinciales.

GobiernoCámara de DiputadosLey
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Máximo Kirchner fue demorado en San Luis:circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

    Máximo Kirchner fue demorado en San Luis: circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

  2. Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

    Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

  3. Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

    Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

  4. Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

    Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

  5. “Me emocioné hasta las pelotas”:el video de Milei al borde del llanto y casi sin voz luego del triunfo de Argentina ante Egipto

    “Me emocioné hasta las pelotas”: el video de Milei al borde del llanto y casi sin voz luego del triunfo de Argentina ante Egipto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Diputados:la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

Economía

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

ANSES y una fecha clave:quiénes cobran el viernes 2 de octubre, cuándo empiezan los pagos y qué DNI están incluidos

AySA:convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Internacionales

Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por planear el crimen de su madre

Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por planear el crimen de su madre

Buscan voluntarios para vivir gratis durante 3 meses en un famoso faro de California:qué ofrecen y cuáles son los requisitos

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués:ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales