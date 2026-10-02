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AySA: convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Se llevará a cabo el 26 de octubre a las 10 horas de forma virtual. El debate se dará en medio del proceso de privatización, que tiene a dos consorcios peleando por ganar la concesión.

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Se esperan aumentos en las tarifas del agua.
Se esperan aumentos en las tarifas del agua. Foto: Prensa AySA
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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para tratar la propuesta de actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

El llamado fue formalizado este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 41/2026, fijando que se llevará a cabo el 26 de octubre a las 10 horas de forma virtual y será transmitido vía streaming desde la página web del ERAS.

El debate se dará en medio del proceso de privatización, que tiene a dos consorcios peleando por ganar la concesión, y estará centrado en la propuesta técnica de AySA, que busca actualizar el esquema tarifario que permanece sin una revisión integral desde su diseño original hace más de 40 años.

La empresa prestadora del servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano plantea una simplificación del esquema zonal, proponiendo para los usuarios del régimen no medido reducir los actuales 11 coeficientes zonales, que varían entre 1,10 y 3,50, a 5 niveles, que irían de 0,75a 2,75.

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Se esperan aumentos en las tarifas de AySA. Foto: Chequeado

Además, pretende adecuar el precio de metro cúbico del servicio de desagües cloacales en el radio antiguo de la Ciudad, contemplando el cobro por la prestación de desagües pluviales. Asimismo, propone incorporar pautas diferenciales de tratamiento tarifario para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas.

Impacto en las facturas

De acuerdo con las estimaciones de AySA a valores tarifarios de septiembre, un 20% de los usuarios residenciales registrará reducciones en la facturación mensual sin impuestos, con una disminución promedio del 14,7%. Mientras que un 20% mantendrá su factura sin cambios y un 60% registrará aumentos, con una suba media del 22,6%.

En este marco, la empresa calcula que en caso de aprobarse el modelo propuesto, el impacto promedio ponderado para el segmento residencial en la Ciudad y el Conurbano será de un incremento del 11,4%, pasando de $27.156 a $30.250 sin impuestos.

Para amortiguar los incrementos en los hogares alcanzados, la empresa prevé establecer un programa de implementación progresiva con topes a los aumentos mensuales en los cargos zonales al 5% acumulativo.

En el caso de los usuarios que dejen de pertenecer a zonas bajas, el subsidio adicional del 15% vigente se retirará gradualmente en tres etapas, donde la quita será de igual proporción en cada fase.

Entre los comercios, industrias e instituciones, el plan prevé una reducción promedio global del 2,2% en su factura media, pasando de $137.807 a $134.812. En la propuesta, el 63% mantiene su factura sin variaciones, el 22% registra reducciones, que en promedio alcanzan el 24,6%, y el 15% tiene aumentos, que en promedio son del 26,5%.

Para los usuarios con terrenos baldíos, AySA plantea un aumento promedio del 7,6% en su factura medio mensual, pasando de $17.822 a $19.172. En este caso, el 58% mantiene su factura sin cambios, el 37% registra aumentos, en promedio del 21,4%, y solo el 5% presenta reducciones, que en promedio llegan al 20,9%.

El proyecto prevé que el conjunto de las medidas generará un incremento global de ingresos del 7,3%, lo que equivale a $140.057 millones a tarifas de septiembre pasado. En base al contrato de concesión, la propuesta apunta a destinar la totalidad del excedente de recaudación al programa de tarifa social.

En este sentido, la empresa sostiene que esto permitirá incorporar más beneficiarios y brindar cobertura en Barrios Populares, garantizando “la equidad distributiva” y manteniendo el equilibrio económico-financiero del contrato.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

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