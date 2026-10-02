ANSES y una fecha clave: quiénes cobran el viernes 2 de octubre, cuándo empiezan los pagos y qué DNI están incluidos

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Con el comienzo de un nuevo mes, miles de beneficiarios buscan conocer quiénes cobran el viernes 2 de octubre de 2026 a través de ANSES. Sin embargo, el cronograma correspondiente a las principales prestaciones sociales y previsionales presenta un dato importante: ese día no hay pagos programados dentro del calendario general de octubre.

De acuerdo con las fechas difundidas para jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones, las primeras acreditaciones del mes se realizarán el jueves 8 de octubre. Por lo tanto, quienes esperaban recibir el depósito el viernes 2 deberán revisar la fecha correspondiente a su beneficio y a la terminación de su documento.

ANSES: quiénes cobran el viernes 2 de octubre

El viernes 2 de octubre no figura como jornada de pago para los principales grupos incluidos en el cronograma de ANSES. Esto quiere decir que no está prevista para esa fecha una nueva acreditación mensual de jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas o Prestación por Desempleo.

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La aclaración resulta fundamental debido a que el calendario de pagos puede variar de un mes a otro. En octubre de 2026, el esquema diseñado para las prestaciones previsionales comienza durante la segunda semana y se organiza, como ocurre habitualmente, según el último número del DNI del titular y el tipo de beneficio que percibe.

Aunque no exista una fecha de pago asignada para el viernes 2, las personas que ya tengan dinero depositado de jornadas anteriores podrán utilizarlo normalmente mediante tarjeta de débito, realizar compras, retirar efectivo o efectuar transferencias. El calendario indica el día de acreditación, pero no obliga a retirar el dinero en esa misma jornada.

Cuándo comienzan los pagos de ANSES en octubre de 2026

Las primeras acreditaciones de octubre comenzarán el jueves 8, fecha en la que cobrarán varios grupos. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0, los titulares de la AUH y Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 0 y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0 y 1.

El calendario continuará el viernes 9 de octubre, cuando será el turno de los jubilados y pensionados del primer tramo con DNI terminado en 1. También cobrarán los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 2 y 3, además de otros beneficiarios contemplados en el esquema oficial.

Después de esa jornada habrá una pausa por el fin de semana y el feriado del lunes 12 de octubre. Los pagos se retomarán el martes 13, situación que explica la separación existente entre las primeras terminaciones de documento y las restantes.

Jubilados y pensionados: las primeras fechas de cobro

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan un haber mínimo comenzarán a cobrar el jueves 8. El primer tramo del calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Por su parte, quienes perciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo cobrarán entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre. En ese caso, las fechas se agrupan de a dos terminaciones de DNI: 0 y 1 cobrarán el 23; 2 y 3, el 26; 4 y 5, el 27; 6 y 7, el 28; y 8 y 9, el 29.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobran

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo compartirán el calendario correspondiente al primer tramo de jubilaciones. Los pagos comenzarán el jueves 8 para los DNI terminados en 0 y finalizarán el jueves 22 para los documentos finalizados en 9.

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En consecuencia, tampoco habrá una acreditación de la AUH el viernes 2 de octubre. La primera fecha prevista para esta prestación será el jueves 8, mientras que quienes tengan DNI terminado en 1 cobrarán al día siguiente.

La Asignación por Embarazo, en cambio, comenzará a abonarse el viernes 9 de octubre para los documentos terminados en 0. Luego continuará el martes 13 para la terminación 1 y avanzará de forma escalonada hasta el viernes 23.

Pensiones No Contributivas: cuáles son las fechas confirmadas

El cronograma de las Pensiones No Contributivas también comenzará el jueves 8 de octubre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán ese día; los finalizados en 2 y 3 lo harán el viernes 9; los terminados en 4 y 5, el martes 13; los documentos finalizados en 6 y 7, el miércoles 14; y los terminados en 8 y 9, el jueves 15. Estas fechas forman parte del calendario previsional establecido para 2026.

De esta forma, la respuesta para quienes buscan saber quiénes cobran el viernes 2 de octubre es concreta: no hay un grupo de ANSES con una nueva acreditación programada para esa jornada dentro del calendario general informado.

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES

Para evitar confusiones, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma podrán consultar la liquidación, verificar el lugar de cobro y conocer si existe alguna modificación particular en su prestación.

También es recomendable revisar la cuenta bancaria asociada, ya que el dinero puede encontrarse acreditado con anterioridad. La fecha asignada por ANSES marca la disponibilidad del haber, pero los fondos permanecen en la cuenta y pueden utilizarse posteriormente.

En síntesis, el viernes 2 de octubre será una jornada sin nuevos pagos dentro del cronograma general. La actividad comenzará el jueves 8, con las primeras terminaciones de DNI de jubilaciones mínimas, AUH y Pensiones No Contributivas.