comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Diputados: la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

La solicitud fue presentada por los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras.
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras. Foto: Noticias Argentinas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados pidieron este jueves una sesión especial para el próximo 15 de octubre para debatir los proyectos vinculados con la prórroga de la emergencia en discapacidad y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La solicitud fue presentada por los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, tal como había adelantado este miércoles la Agencia Noticias Argentinas.

El temario también incluye el proyecto relacionado con el endeudamiento familiar, sobre el cual el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría.

Ahora, la oposición deberá conseguir el respaldo de otros bloques que no acompañaron el pedido de sesión para alcanzar el quórum de 129 diputados necesario para abrir el debate.

Contenido Recomendado

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

Inocencia Fiscal II: qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

Presentan la “Ley Agostina” para prevenir abusos y proteger a los niños:los puntos clave del proyecto

Presentan la “Ley Agostina” para prevenir abusos y proteger a los niños: los puntos clave del proyecto
Sesión en la Cámara de Diputados
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras. Foto: Noticias Argentinas

En paralelo, La Libertad Avanza inició negociaciones con sus aliados para garantizar el respaldo a los dictámenes de mayoría sobre endeudamiento y discapacidad, además de sostener la vigencia del DNU 70/23.

La principal estrategia del oficialismo es evitar que la sesión se concrete. En caso de no conseguirlo, buscará reunir los votos necesarios para impedir la derogación del decreto, considerado por el Gobierno una pieza central del esquema jurídico de su programa económico.

El DNU 70/23, en el centro de la disputa

El DNU 70/23, dictado en diciembre de 2023, continúa vigente debido a que su rechazo fue aprobado únicamente por el Senado. De acuerdo con la Ley 26.122, para que un decreto de necesidad y urgencia quede derogado es necesario que ambas cámaras del Congreso rechacen la norma.

Hasta el momento, el oficialismo logró sostener el decreto con el acompañamiento de bloques aliados, que evitaron avanzar sobre su derogación debido a que contiene medidas centrales del programa de desregulación económica, entre ellas la derogación de la denominada Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas, entre otras disposiciones.

Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU, referido a la legislación sobre tierras rurales, modificó el escenario parlamentario y generó diferencias entre el oficialismo y algunos bloques dialoguistas.

Ante esta situación, el Gobierno busca reforzar los acuerdos parlamentarios para sostener la vigencia del decreto.

Entre las alternativas que analiza el oficialismo figura incorporar la restitución total o parcial de las restricciones previstas en la Ley de Tierras dentro de otros proyectos que se encuentran en tratamiento, entre ellos la iniciativa sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada o el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por ese motivo, las negociaciones que se desarrollen durante los próximos días serán determinantes para definir el escenario parlamentario del 15 de octubre.

Sesión en la Cámara de Diputados
La oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras. Foto: Captura de pantalla Diputados

El debate por la discapacidad

Otro de los objetivos del oficialismo será sostener su dictamen de mayoría y evitar que avance la iniciativa opositora que propone extender la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.

La propuesta oficial contempla mantener la pensión no contributiva por discapacidad en un equivalente al 70% de la jubilación mínima.

Además, establece la posibilidad de que los beneficiarios puedan percibir la pensión y, simultáneamente, contar con un trabajo registrado o estar inscriptos en el monotributo, siempre que los ingresos formales no superen el equivalente a dos salarios mínimos.

El dictamen también contempla una actualización mensual de los aranceles de las prestaciones vinculadas con el sector y establece pautas de carácter permanente que deberán compatibilizarse con las partidas contempladas en el Presupuesto.

La oposición, en cambio, sostiene la necesidad de prorrogar el régimen de emergencia en discapacidad, con vigencia transitoria, y busca llevar esa propuesta al recinto durante la sesión especial solicitada para el 15 de octubre.

El oficialismo y los bloques opositores tendrán ahora dos semanas para definir acuerdos y reunir los votos necesarios para imponer sus respectivas estrategias en una sesión que podría convertirse en uno de los principales focos de disputa parlamentaria del mes.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

LeyCámara de DiputadosNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

    Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

  2. Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

    Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

  3. Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina:cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

    Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina: cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

  4. Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

    Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto: cómo está de salud tras sufrir varias fracturas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Diputados:la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo:cómo sigue la agenda del presidente en París

Economía

AySA:convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

AySA: convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

Internacionales

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués:ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

Putin amenaza con usar armas nucleares:el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora