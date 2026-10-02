Encontraron muerto al prometido de Gypsy Rose Blanchard, condenada por planear el crimen de su madre

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker Foto: People

La historia de Gypsy Rose Blanchard volvió a generar conmoción internacional tras conocerse la muerte de Ken Urker, su exprometido y padre de su hija. El hombre fue encontrado sin vida en una casa de Raceland, en el estado de Luisiana, Estados Unidos.

De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades recibieron un llamado de emergencia durante la tarde y se dirigieron inmediatamente al domicilio. Cuando los agentes llegaron, Urker ya se encontraba muerto.

Por el momento, la causa del fallecimiento no fue informada oficialmente. La investigación permanece abierta y se esperan los resultados de los estudios forenses para determinar qué ocurrió.

Cómo encontraron muerto a Ken Urker en Luisiana

El episodio ocurrió durante el cumpleaños de Ken Urker. Según trascendió, Gypsy Rose Blanchard intentó comunicarse con él para saludarlo, pero no obtuvo respuesta.

Ante la falta de noticias, familiares se acercaron a la vivienda y lo encontraron inconsciente. Poco después, solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Aunque durante las primeras horas comenzaron a circular diferentes versiones, las autoridades no confirmaron que se haya tratado de una sobredosis, un accidente o una muerte vinculada con algún hecho delictivo.

La hermana de Urker también confirmó públicamente el fallecimiento y expresó su dolor por la pérdida. La inesperada noticia provocó una fuerte conmoción entre sus familiares y allegados.

La reacción de Gypsy Rose Blanchard

Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard estuvieron unidos durante años por una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. Además, ambos eran padres de Aurora Raina Urker, nacida en diciembre de 2024.

Según los primeros reportes, Gypsy Rose quedó profundamente afectada al enterarse de la muerte de su expareja. Sin embargo, hasta el momento evitó brindar detalles extensos sobre lo sucedido.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker Foto: People

La pareja había comenzado su relación cuando ella todavía estaba detenida por su participación en el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard. Urker conoció su historia a través de un documental y decidió escribirle.

Con el paso del tiempo, el intercambio de cartas se convirtió en una relación sentimental. Ambos se comprometieron en 2018, pero terminaron separándose al año siguiente.

Una relación marcada por separaciones y reconciliaciones

Durante el distanciamiento, Gypsy Rose Blanchard inició una relación con Ryan Anderson, con quien se casó mientras todavía estaba en prisión. Después de recuperar la libertad condicional en diciembre de 2023, el matrimonio comenzó a atravesar una crisis.

En 2024, Gypsy Rose se reencontró con Ken Urker y retomaron su vínculo. Poco después, anunciaron que esperaban una hija.

Aunque algunas publicaciones recientes lo describieron como su prometido, otras lo identificaron como exprometido o expareja. La situación sentimental que mantenían al momento del fallecimiento no fue aclarada oficialmente.

Por qué se hizo conocida Gypsy Rose Blanchard

Gypsy Rose Blanchard alcanzó notoriedad internacional por el asesinato de su madre en 2015. Durante años, Dee Dee Blanchard aseguró que su hija padecía numerosas enfermedades y la sometió a medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos considerados innecesarios.

Gypsy Rose Blanchard y su madre Foto: La Tercera

La investigación determinó que Gypsy había planificado el crimen junto con su entonces novio, Nicholas Godejohn, señalado como el autor material. Ella se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de diez años de prisión.

Su caso inspiró documentales, series y producciones televisivas. Tras recuperar la libertad, comenzó una nueva etapa de exposición pública en televisión y redes sociales.

Ahora, la muerte de Ken Urker representa un nuevo episodio doloroso en su vida. Mientras la familia atraviesa el duelo, la investigación deberá establecer la causa exacta del fallecimiento y aclarar las circunstancias del hallazgo.