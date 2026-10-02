China construyó una ciudad desde cero en Perú: el megaproyecto minero que obligó a trasladar a miles de personas

Nueva Morococha, la ciudad que China construyó desde cero en Perú. Foto: Unicon.

En el corazón de América del Sur, una ciudad fue construida prácticamente desde cero para permitir el avance de uno de los grandes proyectos mineros de Perú.

Se trata de Nueva Morococha, una localidad creada para reubicar a miles de habitantes de la antigua Morococha y liberar el territorio necesario para la explotación de cobre de Toromocho, operada por la empresa china Chinalco.

China construyó una ciudad modelo en Perú para un proyecto minero

La historia comenzó en la antigua Morococha, una localidad minera ubicada en la región de Junín, a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar. Allí residían alrededor de 5.000 personas cuando se determinó que la expansión de la mina a cielo abierto Toromocho requería ocupar parte del área donde se encontraba el pueblo.

Nueva Morococha, la ciudad que China construyó desde cero en Perú. Foto: La República.

Ante esa situación, Chinalco impulsó un ambicioso proyecto de reasentamiento. La compañía construyó Nueva Morococha en Carhuacoto, a pocos kilómetros de la localidad original, con el objetivo de trasladar a las familias y garantizarles viviendas y servicios básicos.

La nueva ciudad fue diseñada como un asentamiento planificado y comenzó a ser ocupada progresivamente por los habitantes de la antigua Morococha.

Cómo es Nueva Morococha y cuántas personas fueron trasladadas

Según información difundida por la compañía, la construcción de Nueva Morococha finalizó en 2012. El proyecto incluyó unas 1.050 viviendas y más de 30 instalaciones públicas destinadas a cubrir las necesidades de la población.

Entre las obras se encuentran escuelas, centros de salud, iglesias, un edificio municipal, espacios deportivos y otras instalaciones comunitarias. Más de 1.000 familias fueron trasladadas desde la antigua localidad hacia el nuevo asentamiento.

La infraestructura convirtió a Nueva Morococha en una ciudad planificada en una zona de alta montaña, con calles pavimentadas y viviendas construidas específicamente para el reasentamiento.

Uno de los elementos más llamativos es su infraestructura deportiva. La localidad cuenta con un campo de fútbol con césped sintético y pista atlética, además de otros espacios destinados a actividades comunitarias.

El conflicto detrás del traslado de Morococha

Sin embargo, la construcción de la nueva ciudad no estuvo exenta de cuestionamientos. Mientras Chinalco presentó el proyecto como una oportunidad para mejorar las condiciones habitacionales y urbanas de los pobladores, parte de la comunidad cuestionó el proceso de reasentamiento.

Algunas familias expresaron reparos sobre las condiciones del traslado, el empleo y la adaptación a una ciudad completamente diferente de la antigua Morococha, donde durante décadas la actividad minera había marcado la vida cotidiana.

La resistencia también estuvo vinculada con habitantes que se negaron a abandonar la localidad original. Aunque la mayoría terminó trasladándose, un grupo permaneció en la antigua Morococha y cuestionó los efectos sociales y ambientales asociados al proyecto minero.

Toromocho, la mina de cobre que cambió el mapa de la región

La construcción de Nueva Morococha estuvo directamente relacionada con Toromocho, una enorme explotación de cobre a cielo abierto ubicada en Junín. El proyecto convirtió a Chinalco en uno de los principales actores de la minería peruana y requirió importantes inversiones para ampliar y optimizar sus operaciones.

Nueva Morococha, la ciudad que China construyó desde cero en Perú. Foto: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En 2026, la situación continúa marcada por la consolidación de la explotación minera, nuevas inversiones y las consecuencias sociales derivadas del reasentamiento.

Así, Nueva Morococha se convirtió en uno de los casos más particulares de transformación urbana de América del Sur: una ciudad planificada y construida para reemplazar a otra localidad que quedó en el camino del avance de una gigantesca mina de cobre.