Tormentón y cambio brusco en el AMBA: a qué hora llega la lluvia y cómo afectará a la Peregrinación a Luján

Imagen ilustrativa. El pronóstico anticipa tormentas aisladas y chaparrones durante el sábado, por lo que los peregrinos deberán llevar protección impermeable. Foto: Unsplash

El clima presentará un nuevo cambio durante el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras varios días marcados por el frío, la humedad y la inestabilidad, un sistema de tormentas avanzará sobre la región y dejará lluvias, chaparrones y posibles ráfagas de viento.

El fenómeno coincidirá con la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, prevista para el sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. Por ese motivo, quienes tengan previsto participar de la tradicional caminata deberán prestar atención a las condiciones meteorológicas antes de salir.

Según las previsiones, el momento de mayor inestabilidad se produciría durante la madrugada y las primeras horas del sábado. Después de las precipitaciones comenzaría una mejora progresiva, acompañada por un posterior ascenso de las temperaturas.

A qué hora llega el tormentón al AMBA

Las condiciones más complicadas se concentrarían entre la madrugada y la mañana del sábado 3 de octubre. Durante ese período podrían registrarse tormentas aisladas y lluvias de variada intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes sectores del conurbano bonaerense.

Las precipitaciones no afectarían de la misma manera a todas las localidades. Mientras algunos puntos podrían recibir lluvias intensas durante períodos breves, otros permanecerían con cielo cubierto y chaparrones intermitentes.

Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS

Hacia el mediodía se espera una disminución de la inestabilidad, aunque todavía podría presentarse alguna lluvia aislada. El cambio en la circulación del viento permitirá desplazar gradualmente el aire frío y favorecerá una recuperación de las temperaturas.

Cómo afectará a la Peregrinación a Luján

La salida oficial de la imagen de la Virgen está programada para las 10 del sábado desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers.

Desde ese punto, los peregrinos recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La tradicional manifestación de fe será libre y gratuita, sin necesidad de realizar una inscripción previa.

Miles de fieles recorrerán cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica de Luján. Foto: NA

La primera parte del trayecto podría desarrollarse con calles mojadas, elevada humedad, cielo cubierto y algunas lluvias. Por este motivo, será importante llevar un piloto, rompevientos o campera impermeable, además de proteger la ropa y los objetos personales dentro de la mochila.

El recorrido atraviesa distintos municipios del oeste bonaerense, como Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. A medida que los caminantes avancen hacia Luján, la probabilidad de precipitaciones comenzaría a disminuir.

Cuándo mejorará el tiempo durante la caminata

El pronóstico resulta más favorable para la tarde y la noche del sábado. Aunque no se descarta algún chaparrón aislado, el núcleo principal de la inestabilidad se alejaría progresivamente del AMBA.

Para la madrugada del domingo, cuando una gran cantidad de personas suele completar el recorrido, se anticipa una baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, las temperaturas podrían descender hasta ubicarse cerca de los 8 grados, especialmente en los sectores más alejados de la Ciudad de Buenos Aires.

La misa central está prevista para las 7 del domingo en la Basílica de Luján. Durante esa franja horaria se esperan condiciones estables, pero con un ambiente frío. Hacia la tarde, la temperatura podría acercarse a los 19 grados.

Qué llevar para caminar a Luján bajo la lluvia

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda preparar una mochila liviana y proteger los elementos personales del agua. Entre los artículos indispensables se encuentran:

Piloto o campera impermeable .

Medias y ropa seca de recambio .

Zapatillas cómodas y previamente utilizadas.

Una prenda de abrigo para la madrugada.

Agua y alimentos livianos.

Documento de identidad.

Teléfono celular con batería.

Medicación personal, en caso de necesitarla.

También será fundamental evitar estrenar calzado, realizar pausas ante cualquier molestia y recurrir a los puestos de asistencia ubicados a lo largo del recorrido.

En caso de tormentas eléctricas o ráfagas intensas, los peregrinos tendrán que buscar un lugar seguro y evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles u objetos metálicos.

Después de las tormentas vuelve el calor

Una vez que el sistema de lluvias abandone la región, comenzará una etapa con temperaturas más elevadas. El domingo amanecerá fresco, pero las marcas térmicas se recuperarán durante la tarde.

Para los miles de fieles que participarán de la Peregrinación a Luján, el mayor desafío estará en las primeras horas del sábado. Las lluvias podrían coincidir con los preparativos y la salida desde Liniers, aunque el panorama sería más alentador para quienes lleguen a la Basílica durante la madrugada y la mañana del domingo.